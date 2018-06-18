Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Google инвестирует 550 млн долларов в конкурента AliExpress

НовостиТелеком & IT    18.06.2018 - 11:16
Фото: Google (flickr.com/Robert Scoble)
Фото: Google (flickr.com/Robert Scoble)

Речь идет о китайском интернет-магазине JD.com

Компания Google инвестирует 550 миллионов долларов в китайский интернет-магазин JD.com, который является конкурентом маркетплейса AliExpress. Об этом сообщает Reuters.

Так, в компании сообщили, что инвестиции помогут расширить партнерские отношения, включая продвижение товаров JD.com в торговом сервисе Google.

Также отмечается, что поддержка Google поможет интернет-магазину выйти за рамки рынка Юго-Восточной Азии и Китая и увеличить свое присутствие на европейском и американском рынках.

Среди инвесторов JD.com также числится китайская технологическая компания Tencent Holdings Ltd.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки начнут собирать торговые пошлины с китайских товаров с 6 июля 2018 года.

Ранее также стало известно, что Китай вводит ответные пошлины на 659 товаров из США, которые начнут действовать с 6 июля.

Китай вводит ответные пошлины на 659 товаров из США Китай обвинил США в начале торговой войны
Теги публикации: Google, Китай, инвестиции, интернет, магазин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Все время на войне": Одесса попрощалась с Народным героем Украины Владимиром Галаганом (фото)
"Нужно встретить достойно": в сети разгорелся скандал из-за бойца АТО с триколором (фото)
"Жалуется на холод": российскому режиссеру удалось прорваться к Сенцову
"Не имеют права": лидер Kozak System призвал лишать гражданства жителей Донбасса (видео)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь