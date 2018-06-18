Google инвестирует 550 млн долларов в конкурента AliExpress

Речь идет о китайском интернет-магазине JD.com

Компания Google инвестирует 550 миллионов долларов в китайский интернет-магазин JD.com, который является конкурентом маркетплейса AliExpress. Об этом сообщает Reuters.

Так, в компании сообщили, что инвестиции помогут расширить партнерские отношения, включая продвижение товаров JD.com в торговом сервисе Google.

Также отмечается, что поддержка Google поможет интернет-магазину выйти за рамки рынка Юго-Восточной Азии и Китая и увеличить свое присутствие на европейском и американском рынках.

Среди инвесторов JD.com также числится китайская технологическая компания Tencent Holdings Ltd.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки начнут собирать торговые пошлины с китайских товаров с 6 июля 2018 года.

Ранее также стало известно, что Китай вводит ответные пошлины на 659 товаров из США, которые начнут действовать с 6 июля.