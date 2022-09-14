Google проиграл суд Еврокомиссии: какой грозит штраф

В то же время суд снизил сумму штрафа с 4,34 млрд до 4,125 млрд евро. Американская компания еще может оспорить это решение в Верховном суде ЕС. Спор между Google и Еврокомиссией касается использования операционной системы Android для подавления конкуренции.

Суд согласился с тем, что Google наложил незаконные ограничения на производителей мобильных устройств Android и операторов мобильных сетей, чтобы укрепить доминирующее положение своей поисковой системы. Компания может обжаловать решение суда.

"Мы разочарованы тем, что суд не упразднил решение полностью. Android создал больше возможностей для каждого, а не меньше, и поддерживает тысячи успешных компаний в Европе и по всему миру", - говорится в заявлении Google.

Первоначальный штраф был выписан Европейской комиссией в 2018 году, и он стал самым большим за всю историю для Google.