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Google програв суд Єврокомісії: який загрожує штраф

Фото: американська компанія Google програла суд Європейської комісії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Google програв суд Європейської комісії, в результаті чого Антимонопольний штраф у розмірі 4 млрд євро залишився в силі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Водночас суд знизив суму штрафу з 4,34 млрд до 4,125 млрд євро. Американська компанія ще може оскаржити це рішення у Верховному Суді ЄС. Суперечка між Google і Єврокомісією стосується використання операційної системи Android для придушення конкуренції.

Суд погодився з тим, що Google наклав незаконні обмеження на виробників мобільних пристроїв Android і операторів мобільних мереж, щоб зміцнити панівне становище своєї пошукової системи. Компанія може оскаржити рішення суду.

"Ми розчаровані тим, що суд не скасував рішення повністю. Android створив більше можливостей для кожного, а не менше, і підтримує тисячі успішних компаній в Європі і по всьому світу", - йдеться в заяві Google.

Початковий штраф був виписаний Європейською Комісією в 2018 році, і він став найбільшим за всю історію для Google.

Нагадаємо, раніше російський підрозділ Google оголосили банкрутом. Відповідне рішення ухвалив Московський суд у понеділок, 12 вересня.

Також раніше повідомлялося, що Google в ЄС запустила кампанію по боротьбі з фейками про переселенців з України. Рекламна кампанія заснована на дослідженнях психологів двох британських університетів.

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