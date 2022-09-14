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Google проиграл суд Еврокомиссии: какой грозит штраф

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Брюссель, Среда 14 сентября 2022 16:10
Google проиграл суд Еврокомиссии: какой грозит штраф Фото: американская компания Google проиграла суд Европейской комиссии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Google проиграл суд Европейской комиссии, в результате чего антимонопольный штраф в размере 4 млрд евро остался в силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

В то же время суд снизил сумму штрафа с 4,34 млрд до 4,125 млрд евро. Американская компания еще может оспорить это решение в Верховном суде ЕС. Спор между Google и Еврокомиссией касается использования операционной системы Android для подавления конкуренции.

Суд согласился с тем, что Google наложил незаконные ограничения на производителей мобильных устройств Android и операторов мобильных сетей, чтобы укрепить доминирующее положение своей поисковой системы. Компания может обжаловать решение суда.

"Мы разочарованы тем, что суд не упразднил решение полностью. Android создал больше возможностей для каждого, а не меньше, и поддерживает тысячи успешных компаний в Европе и по всему миру", - говорится в заявлении Google.

Первоначальный штраф был выписан Европейской комиссией в 2018 году, и он стал самым большим за всю историю для Google.

Напомним, ранее российское подразделение Google объявили банкротом. Соответствующее решение принял Московский суд в понедельник, 12 сентября.

Также ранее сообщалось, что Google в ЕС запустила кампанию по борьбе с фейками о переселенцах из Украины. Рекламная кампания основана на исследованиях психологов двух британских университетов.

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