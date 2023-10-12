Google продовжує поширювати російську пропаганду, - Bloomberg

Один з сервісів Google досі продовжує подавати оманливу пропаганду російській аудиторії, яка користується Android.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За даними видання, користувачі мобільних телефонів у Росії отримують провоєнну пропаганду з джерел, які Google заблокував в інших місцях. Зокрема, через сервіс Discover, який відображається як стрічка контенту в браузері Chrome на пристроях Android.

Зокрема у вересні цього року, Google в середньому отримував понад 200 тисяч щоденних переходів на пропагандистське медіа "Царьград" російського бізнесмена Костянтина Малофєєва, на якого США та Європейський Союз наклали санкції за його роль у розпалюванні насильства в Україні.

Також у Discover регулярно з’являються інші прокремлівські ЗМІ, такі як "Комсомольська правда".

Боротьба Google з російською пропагандою

Google заявила, що їй вдалося ефективно перешкодити російським інформаційним операціям (ІО), спрямованим на внутрішню підтримку війни. У 2022 році Google призупинила 1950 випадків російської IO-активності на своїх платформах.

Вибіркове блокування Google з боку РФ

У Росії блокують Google News, але інші сервіси материнської Alphabet Inc, включаючи YouTube та Google Search, продовжують працювати. Операційна система Android також використовується на більш ніж 80% мобільних телефонів у Росії, поряд із функцією Discover, яка регулярно висвітлює путінські ЗМІ.

Видання роз’яснює, що хоча Discover позиціонується як пошуковий, а не новинний продукт, для багатьох користувачів переважна більшість його рекомендацій, які відображаються при відкритті Chrome на мобільному пристрої, є статтями, що надає йому вигляду стрічки новин.

Джерела Bloomberg зазначили, що оскільки Discover приносить набагато менший дохід, ніж пошук Google, він також має менший бюджет для запобігання зловживанням.

Однак, зловживання Discover у Росії було відзначено як внутрішня проблема.

Допомога Google Україні

Нагадаємо, наприкінці 2022 року компанія Google вирішила надати 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace (набір хмарних сервісів) для уряду.

Сервіс Google Cloud у березні 2022 року, слідом за більшістю інших компаній, ввів обмеження для Російської Федерації. Він заборонив реєстрацію нових акаунтів на території агресора.

Сервіс Google business дозволяє створи безкоштовний профіль для компанії чи закладу й додавати в нього фотографії, пропозиції, публікації та іншу корисну інформацію.

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