Google продолжает распространять российскую пропаганду, - Bloomberg

Один из сервисов Google до сих пор продолжает подавать обманчивую пропаганду российской аудитории, которая пользуется Android.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

По данным издания, пользователи мобильных телефонов в России получают провоенную пропаганду из источников, которые Google заблокировал в других местах. В частности, через сервис Discover, который отображается как лента контента в браузере Chrome на устройствах Android.

В частности, в сентябре этого года, Google в среднем получал более 200 тысяч ежедневных переходов на пропагандистское медиа "Царьград" российского бизнесмена Константина Малофеева, на которого США и Европейский Союз наложили санкции за его роль в разжигании насилия в Украине.

Также в Discover регулярно появляются другие прокремлевские СМИ, такие как "Комсомольская правда".

Борьба Google с российской пропагандой

Google заявила, что ей удалось эффективно помешать российским информационным операциям (ИО), направленным на внутреннюю поддержку войны. В 2022 году Google приостановила 1950 случаев российской IO-активности на своих платформах.

Выборочная блокировка Google со стороны РФ

В России блокируют Google News, но другие сервисы материнской Alphabet Inc, включая YouTube и Google Search, продолжают работать. Операционная система Android также используется на более чем 80% мобильных телефонов в России, наряду с функцией Discover, регулярно освещающей путинские СМИ.

Издание разъясняет, что хотя Discover позиционируется как поисковый, а не новостной продукт, для многих пользователей подавляющее большинство его рекомендаций, отображаемых при открытии Chrome на мобильном устройстве, являются статьями, придающими ему вид ленты новостей.

Источники Bloomberg отметили, что поскольку Discover приносит гораздо меньший доход, чем поиск Google, он также имеет меньший бюджет для предотвращения злоупотреблений.

Однако злоупотребление Discover в России было отмечено как внутренняя проблема.

Помощь Google Украине

Напомним, в конце 2022 года компания Google решила предоставить 2 млн долларов на цифровое образование для украинцев и 50 тысяч лицензий Workspace (набор облачных сервисов) для правительства.

Сервис Google Cloud в марте 2022 года, вслед за большинством других компаний, ввел ограничения для Российской Федерации. Он запретил регистрацию новых аккаунтов на территории агрессора.

Сервис Google business позволяет создать бесплатный профиль для компании или заведения и добавлять в него фотографии, предложения, публикации и другую полезную информацию.

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