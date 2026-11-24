Як працюватиме персональний телеканал My Channel?

Згідно з патентною заявкою, у застосунку для телевізора може з'явитися окремий розділ My Channel - наприклад, із назвою "Канал Джона".

Замість добору вже готових фільмів і шоу штучний інтелект створюватиме нові відео за інтересами глядача. Їх показуватимуть у вигляді карток із назвою та коротким описом, наприклад "кримінально-комедійна пригода".

Ще одна незвична можливість - зробити самого користувача героєм відео. Для цього система зможе створити його цифровий образ за фото та відтворити голос, щоб персонаж говорив голосом глядача.

На екрані телевізора відображається персоналізований канал, наповнений індивідуальними відеоматеріалами, підібраними спеціально для глядача (схема: патентна заявка Google)

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Які дані ШІ використовуватиме для створення контенту?

Щоб підготувати запит для великої мовної моделі, система збиратиме інформацію з трьох основних джерел:

Уподобання глядача - улюблені жанри та історія переглядів.

- улюблені жанри та історія переглядів. Дані пристрою - IP-адреса, мовні налаштування та GPS-локація.

- IP-адреса, мовні налаштування та GPS-локація. Демографічні відомості - зокрема вікова категорія користувача.

На основі цих даних модель створюватиме відео, яке зберігатиметься в окремому сховищі персоналізованого контенту, а потім надходитиме на пристрій.

У заявці також описано кілька додаткових можливостей. Генерацію можна буде запускати за розкладом - щотижня, щомісяця чи щороку - або на запит користувача. Одна з патентних вимог передбачає навіть автоматичне формування запитів без участі глядача.

Для створення сюжетів система зможе використовувати готові шаблони або залучати іншу мовну модель. Вона аналізуватиме актуальні новини, тренди соцмереж, а також спортивні результати.

Модель також зможе поєднувати кілька жанрів - наприклад, кримінал, трилер та екшн. Окремий модуль відповідатиме за додавання реклами перед початком відтворення. При цьому смартфон і телевізор можуть отримувати різні відео залежно від інформації, яку передає кожен пристрій.

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Чи втілить Google ідею у життя?

Якщо техногігант реалізує задум, головний екран телевізора зможе перетворитися на персональний канал, який регулярно оновлюватиметься відповідно до інтересів, віку та місця перебування глядача.

У відео також можна буде інтегрувати рекламу. Водночас у заявці передбачено, що користувачі зможуть контролювати, які саме їхні дані використовуватимуться для персоналізації.

Однак наразі My Channel - лише концепція, описана в патентній заявці, а не готовий продукт. Патентний експерт уже остаточно відмовив у її схваленні, хоча Google ще може змінити формулювання вимог або подати апеляцію.