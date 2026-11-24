Как будет работать персональный телеканал My Channel?

Согласно патентной заявке, в приложении для телевизора может появиться отдельный раздел My Channel - например, с названием "Канал Джона".

Вместо подбора уже готовых фильмов и шоу искусственный интеллект будет создавать новые видео по интересам зрителя. Их будут показывать в виде карточек с названием и кратким описанием, например "уголовно-комедийное приключение".

Еще одна необычная возможность - сделать самого пользователя героем видео. Для этого система сможет создать цифровой образ за фото и воспроизвести голос, чтобы персонаж говорил голосом зрителя.

На телевизоре отображается персонализированный канал, наполненный индивидуальными видеоматериалами, подобранными специально для зрителя (схема: патентная заявка Google)

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Какие данные ИИ будет использоваться для создания контента?

Чтобы подготовить запрос для большой языковой модели, система будет собирать информацию из трех основных источников:

Предпочтения зрителя - любимые жанры и история просмотров.

- любимые жанры и история просмотров. Данные устройства - IP-адрес, языковые настройки и GPS-локация.

- IP-адрес, языковые настройки и GPS-локация. Демографические сведения - в частности возрастная категория пользователя.

На основе этих данных модель будет создавать видео, которое будет храниться в отдельном хранилище персонального контента, а затем будет поступать на устройство.

В заявке также описаны несколько дополнительных возможностей. Генерацию можно будет запускать по расписанию – еженедельно, ежемесячно или ежегодно - или по запросу пользователя. Одно из патентных требований предусматривает даже автоматическое формирование запросов без участия зрителя.

Для создания сюжетов система сможет использовать готовые шаблоны или использовать другую языковую модель. Она будет анализировать актуальные новости, тренды соцсетей, а также спортивные результаты.

Модель также сможет сочетать несколько жанров - например, криминал, триллер и экшн. Отдельный модуль будет отвечать за добавление рекламы перед началом воспроизведения. При этом смартфон и телевизор могут получать разные видео в зависимости от информации, которую передает каждое устройство .

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Воплотит ли Google идею в жизнь?

Если техногигант реализует замысел, главный экран телевизора сможет превратиться в персональный канал, который будет регулярно обновляться в соответствии с интересами, возрастом и местом пребывания зрителя.

В видео можно также интегрировать рекламу. В то же время, в заявке предусмотрено, что пользователи смогут контролировать, какие именно их данные будут использоваться для персонализации.

Однако пока My Channel - лишь концепция, описанная в патентной заявке, а не готовый продукт. Патентный эксперт уже окончательно отказал в ее одобрении, хотя Google еще может изменить формулировку требований или подать апелляцию.