ua en ru
Пн, 14 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Google представить єдину операційну систему для смартфонів і ноутбуків: що відомо

Понеділок 14 липня 2025 17:45
UA EN RU
Google представить єдину операційну систему для смартфонів і ноутбуків: що відомо Google створить універсальну ОС для мобільних і десктопних пристроїв (фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Глава Android і президент екосистеми Google Самір Самат повідомив, що компанія має намір об'єднати мобільну операційну систему Android і ChromeOS - програмне забезпечення, яке використовується на ноутбуках Chromebook.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Що відомо

"Ми збираємося об'єднати ChromeOS і Android в єдину платформу", - заявив Самат, який відповідає за розвиток Android на мобільних пристроях, переносних гаджетах, XR, телевізорах і в автомобілях. Він зазначив, що зараз уважно вивчає, як люди використовують ноутбуки, натякаючи на можливе розширення функцій.

Це, мабуть, найближче до офіційного підтвердження довгих чуток про злиття систем. У листопаді 2024 року повідомлялося, що Google "переносить ChromeOS на Android" з метою конкуренції з iPad.

Процес уже, можливо, почався - у червні минулого року Google оголосила, що ChromeOS тепер "розвивається на базі значної частини стека Android". Сьогодні Chromebook уже підтримують безліч Android-додатків.

Водночас Android поступово наближається до ChromeOS - цього року з'являться нові функції, включно з режимом робочого столу, масштабованими вікнами та поліпшеною підтримкою зовнішніх дисплеїв.

Об'єднання двох операційних систем здається логічним кроком: це дасть змогу Google прискорити розробку нових функцій і підвищити якість роботи на планшетах, де обидві поточні ОС поступаються iPadOS від Apple.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Android
Новини
Мета №1 для Кіта Келлога: що спецпредставник Трампа робитиме в Україні
Мета №1 для Кіта Келлога: що спецпредставник Трампа робитиме в Україні
Аналітика
Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Чому Київ через СРСР став схожим на Буенос-Айрес, а не на Прагу – інтерв’ю з краєзнавцем