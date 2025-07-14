Google представить єдину операційну систему для смартфонів і ноутбуків: що відомо

Глава Android і президент екосистеми Google Самір Самат повідомив, що компанія має намір об'єднати мобільну операційну систему Android і ChromeOS - програмне забезпечення, яке використовується на ноутбуках Chromebook.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge .

Що відомо

"Ми збираємося об'єднати ChromeOS і Android в єдину платформу", - заявив Самат, який відповідає за розвиток Android на мобільних пристроях, переносних гаджетах, XR, телевізорах і в автомобілях. Він зазначив, що зараз уважно вивчає, як люди використовують ноутбуки, натякаючи на можливе розширення функцій.

Це, мабуть, найближче до офіційного підтвердження довгих чуток про злиття систем. У листопаді 2024 року повідомлялося, що Google "переносить ChromeOS на Android" з метою конкуренції з iPad.

Процес уже, можливо, почався - у червні минулого року Google оголосила, що ChromeOS тепер "розвивається на базі значної частини стека Android". Сьогодні Chromebook уже підтримують безліч Android-додатків.

Водночас Android поступово наближається до ChromeOS - цього року з'являться нові функції, включно з режимом робочого столу, масштабованими вікнами та поліпшеною підтримкою зовнішніх дисплеїв.

Об'єднання двох операційних систем здається логічним кроком: це дасть змогу Google прискорити розробку нових функцій і підвищити якість роботи на планшетах, де обидві поточні ОС поступаються iPadOS від Apple.