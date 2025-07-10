OpenAI кидає виклик Google і готує власний браузер із ШІ: що відомо

Компанія OpenAI перебуває на фінальному етапі підготовки до запуску власного веб-браузера зі штучним інтелектом, який стане прямим конкурентом Google Chrome.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на британське агентство новин Reuters .

Плани OpenAI

За даними джерел, реліз браузера заплановано на найближчі тижні. Основна мета продукту - змінити підхід до веб-серфінгу за рахунок інтеграції ШІ та отримати більш прямий доступ до користувацьких даних, одного з ключових джерел успіху Google в інтернет-рекламі.

Якщо OpenAI вдасться залучити хоча б частину своєї аудиторії в 500 млн щотижневих користувачів ChatGPT, новий браузер може завдати удару по важливому компоненту рекламної моделі Google.

Chrome забезпечує збір даних, на основі яких Google таргетує рекламу, а також перенаправляє користувачів на власну пошукову систему.

Вбудований ШІ та альтернатива пошуку

Як уточнюють джерела, новий браузер OpenAI частково збереже взаємодію користувачів в інтерфейсі, схожому на ChatGPT, минаючи перехід на сторонні сайти.

Таким чином, браузер зможе виконувати завдання за користувача: наприклад, заповнювати форми, бронювати столики і обробляти інші дії безпосередньо через ШІ-агентів, вбудованих у систему.

За словами одного з джерел, випуск браузера - частина ширшої стратегії OpenAI, спрямованої на інтеграцію АІ-сервісів у повсякденне і професійне життя користувачів.

У OpenAI відмовилися офіційно коментувати цю інформацію.

Конкуренція посилюється

Незважаючи на амбіції, на OpenAI чекає непроста боротьба: за даними StatCounter, Google Chrome використовується більш ніж 3 мільярдами людей і займає понад 66% ринку браузерів. На другому місці - Safari від Apple з часткою близько 16%.

У травні OpenAI оголосила про намір вийти на ринок "розумних" пристроїв, придбавши за 6,5 млрд доларів стартап io - проект екс-головного дизайнера Apple Джоні Айва. Тепер компанія розширює присутність у браузерному сегменті.

Зазначається, що браузер OpenAI розробляється на базі Chromium - відкритого вихідного коду від Google, на якому також побудовані браузери Microsoft Edge і Opera.

Також стало відомо, що OpenAI раніше найняла двох колишніх віце-президентів Google, які брали участь у створенні Chrome. Раніше компанія розглядала можливість придбати браузер Google, якщо антимонопольні органи США змусять Alphabet продати продукт.

Утім, Google поки що не має наміру розлучатися з Chrome і готується оскаржувати відповідне судове рішення.

Серед конкурентів OpenAI вже працюють Perplexity з браузером Comet, а також The Browser Company і Brave, які презентували власні рішення з АІ та функціями автоматичного виконання завдань.