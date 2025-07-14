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Google представит единую операционную систему для смартфонов и ноутбуков: что известно

Понедельник 14 июля 2025 17:45
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Google представит единую операционную систему для смартфонов и ноутбуков: что известно Google создаст универсальную ОС для мобильных и десктопных устройств (фото: Freepik)
Автор: Павел Колесник

Глава Android и президент экосистемы Google Самир Самат сообщил, что компания намерена объединить мобильную операционную систему Android и ChromeOS - программное обеспечение, которое используется на ноутбуках Chromebook.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge.

Что известно

"Мы собираемся объединить ChromeOS и Android в единую платформу", - заявил Самат, отвечающий за развитие Android на мобильных устройствах, носимых гаджетах, XR, телевизорах и в автомобилях. Он отметил, что сейчас внимательно изучает, как люди используют ноутбуки, намекая на возможное расширение функций.

Это, пожалуй, самое близкое к официальному подтверждению долгих слухов о слиянии систем. В ноябре 2024 года сообщалось, что Google "переносит ChromeOS на Android" с целью конкуренции с iPad.

Процесс уже, возможно, начался - в июне прошлого года Google объявила, что ChromeOS теперь "развивается на базе значительной части стека Android". Сегодня Chromebook уже поддерживают множество Android-приложений.

В то же время Android постепенно приближается к ChromeOS - в этом году появятся новые функции, включая режим рабочего стола, масштабируемые окна и улучшенную поддержку внешних дисплеев.

Объединение двух операционных систем кажется логичным шагом: это позволит Google ускорить разработку новых функций и повысить качество работы на планшетах, где обе текущие ОС уступают iPadOS от Apple.

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