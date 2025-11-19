Google представила Gemini 3: как работает новая модель ИИ

Google выпустил Gemini 3, последнюю версию своей модели искусственного интеллекта, одновременно с новым инструментом Gemini Agent. Компания позиционирует Gemini 3 как значительный шаг вперед в логике, рассуждениях и мультимодальном анализе, а не просто в скорости или объеме данных.

РБК-Украина рассказывает, что известно о новой модели Gemini 3.

Что нового в Gemini 3?

Gemini 3 - самая продвинутая модель Google на сегодняшний день. Она умеет:

решать сложные логические задачи и математические головоломки

выполнять более сложные задачи в кодировании

обрабатывать мультимодальные запросы, объединяя текст, медиа и другие форматы

анализировать видео, включая движение, тайминг и детали спортивных матчей, и даже предлагать тренировочные планы.

Модель получила контекстное окно на миллион токенов, что позволяет работать с большими объемами информации без потери данных в процессе сессии.

Режим глубокого мышления Gemini 3 демонстрирует превосходные результаты в некоторых из самых сложных тестов искусственного интеллекта (фото: Google)

Gemini 3 Pro: умные и точные ответы

Одно из ключевых улучшений - ответы Gemini 3 Pro стали умными, лаконичными и прямыми, без клише и лести. Google подчеркивает, что модель действует как "настоящий партнер по мышлению", который говорит не то, что хочется услышать, а то, что действительно важно.

Gemini 3 также получила выдающиеся способности в vibe coding и агентском кодировании, а возможности генерации "с нуля" позволяют создавать интерактивные веб-интерфейсы и сложные приложения по запросу пользователя.



Gemini 3 в приложении Gemini

Приложение Gemini получило одно из крупнейших обновлений: новый интерфейс навигации и папку "My Stuff", где хранится весь сгенерированный ИИ контент.

Главное новшество - генеративные интерфейсы, которые создаются в реальном времени под конкретный запрос, а не используют шаблон. Примеры:

планирование отпуска в формате журнала с визуальными материалами

ответы на сложные вопросы с диаграммами, таблицами и интерактивными иллюстрациями.

Приложение также получило агента, который выполняет задачи от имени пользователя через подключенные Google-приложения. На старте функция доступна подписчикам Google AI Ultra, с расширением доступа позже.



Gemini 3 в поиске Google

Gemini 3 впервые доступен непосредственно в поиске Google, и компания направляет к ней самые сложные запросы.

Модель анализирует несколько интерпретаций запроса, глубоко понимает намерения пользователя и находит материалы, которые предыдущие версии пропускали.

Новый генеративный пользовательский интерфейс строит визуальные макеты с таблицами, сетками и интерактивными симуляциями.

Ответы теперь больше похожи на мини-приложения со множеством ссылок на источники, стимулируя пользователей к дальнейшему изучению.



Доступ и тестирование

Google запускает предпросмотр Gemini 3 Pro и делает его доступным в различных продуктах:

Приложение Gemini

AI Mode в Google поиске для подписчиков Google AI Pro и Ultra

Gemini API в AI Studio

Google Antigravity - новая агентская платформа

Gemini CLI

Для предприятий: Vertex AI и Gemini Enterprise.

Сможет ли Gemini 3 обойти GPT-5.1?

Модельная карта Gemini 3 Pro показала, что новая версия значительно превосходит Gemini 2.5 Pro и конкурентов, включая GPT-5.1 от OpenAI и Claude Sonnet 4.5, по таким параметрам, как математика, понимание экрана и агентские задачи.