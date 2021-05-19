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Google представив Android 12 з масштабним редизайном інтерфейсу

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Середа 19 травня 2021 11:56
Google представив Android 12 з масштабним редизайном інтерфейсу Фото: представлено бета-версію Android 12 (blog.google)
Автор: РБК-Україна

Американська компанія Google представила ключову версію нової операційної системи Android 12 з масштабним редизайном інтерфейсу. Бета-версія вже доступна для Pixel і гаджетів від 11 виробників.

Про це йдеться в офіційному блозі Google.

На презентації Google зробив упор на візуальні зміни. В основі істотно переробленого інтерфейсу з адаптивними кольорами лежить нова дизайн-система Material You з упором на кастомізацію.

Головні нововведення Android 12

Нова версія ОС буде відрізнятися інтерфейсом, анімацією, віджетами і зміненим екраном блокування. Android 12 автоматично аналізує кольори на заставці екрану і формує палітру основних кольорів, які використовуються в різних частинах інтерфейсу і додатках.

Істотно перероблено віджети - тепер використовується шрифт Google Sans, пласкі значки і більш гармонійні колірні палітри. Все це разом надає віджетам більш сучасний вигляд. Крім того, вони отримали нові динамічні елементи управління, що дозволяє взаємодіяти з різними елементами без запуску самого додатка.

Також змінився стиль багатьох елементів, які стали більшими і яскравішими. Анімація теж оновилася і стала більш плавною. При прокручуванні вміст трохи розтягується, а оповіщення на екрані повідомлень стали більшими, а їх групи об'єднуються.

Android 12 також підтримуватиме функцію Car Key - "цифровий ключ" для Android Auto. Ця функція на базі NFC дозволить використовувати смартфони Google і Samsung в якості електронного ключа для відкриття автомобіля. На перших порах вона працюватиме на автомобілях BMW.

Фінальна версія Android 12 очікується в кінці серпня - початку вересня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Google звинуватили в стеженні за користувачами Android. Йдеться про те, що гаджети генерують унікальні рекламні коди, які дозволяють Google і третім особам відстежувати дії користувачів в Інтернеті, щоб краще налаштовувати під них рекламу.

Також нещодавно соціальна мережа Clubhouse запустила додаток для Android.

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