О чём новый дудл?

В этот раз главная задача состоит в том, чтобы помочь двум хомячкам встретиться. У пользователей есть четыре рычага, которые управляют трубами. Чтобы "победить", необходимо собраться слово "Google", после чего хомяки получат беспрепятственный путь друг к другу. Буква "О" изображена в форме сердца.

Фото: Google посвятила Дню святого Валентина трогательный дудл (Google)

Стоить отметить, что впервые дудл появился еще в 1998 году. Тогда компания посвятила его фестивалю Burning Man. Сегодня же над созданием мини-игр работают художники Google.