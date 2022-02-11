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Google получила иск в суд на 2,4 млрд доллара

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Пятница 11 февраля 2022 10:17
Google получила иск в суд на 2,4 млрд доллара Фото: Google получила иск в суд на 2,4 млрд доллара (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Сервис сравнения цен PriceRunner подал иск в суд против Google. Компанию обвиняют в нарушении антимонопольного законодательства и манипуляции результатами поисковых запросов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании PriceRunner.

Согласно заявлению PriceRunner, его иск на 2,4 млрд долларов, основанный на постановлении Европейского суда общей юрисдикции, который в ноябре 2017 года принял решение Еврокомиссии об оштрафовании Google на 2,8 млрд долларов из-за того, что компания продвигает себя в сфере онлайн-продаж.

PriceRunner обвиняет Google из-за недополученной прибыли в Британии с 2008 года, а также из Швеции и Дании с 2013 года.

"Благодаря финансово сильным владельцам, внешнему финансированию и ведущим экспертам Европы в нашей команде, мы с нетерпением ждем возможности получить компенсацию за наши потери и сделать свой вклад в прекращение незаконной деятельности Google. И европейские потребители, и цифровые корпорации несут больший прямой ущерб от господства этих технологических гигантов, чем многие могли бы подумать", - заявил главный исполнительный директор PriceRunner Микаэль Линдал.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что смартфон Pixel 3 и его старшая модель 3 XL получили последнее обновление.

Между тем Google подорожала, после того как ее материнская компания заявила о дроблении акций в соотношении 20 к 1.

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