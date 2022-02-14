Про що новий дудл?

Цього разу головне завдання полягає в тому, щоб допомогти двом хом'ячкам зустрітися. У користувачів є чотири важелі, які керують трубами. Щоб "перемогти", необхідно зібратися слово "Google", після чого хом'яки отримають безперешкодний шлях один до одного. Буква "О" зображена у формі серця.

Фото: Google присвятила Дню святого Валентина зворушливий дудл (Google)

Варто відзначити, що вперше дудл з'явився ще в 1998 році. Тоді компанія присвятила його фестивалю Burning Man. Сьогодні ж над створенням мініігор працюють художники Google.