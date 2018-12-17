Google построит в США новый кампус за более 1 млрд долларов

Фото: логотип Google+ (twitter.com/Aparna10__)

Площадь кампуса составит почти 160 тысяч квадратных метров

Компания Google построит в Нью-Йорке офис, который ей обойдется в 1 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на блог финдиректора компании Рут Порат.

Порат отметила, что площадь кампуса будет составить почти 160 тысяч квадратных метров. В Google планируют въехать в новый кампус в 2020 году, когда будет завершено строительство Google Hudson Square.

Напомним, компания Google приняла решение ускорить закрытие своей социальной сети на четыре месяца раньше, чем планировалось в сентябре 2018. Причиной ускорения закрытия стала новая ошибка в системе конфиденциальности, которая предоставила доступ к частным данным имен, пола, почты и возраста в 52,5 млн пользователей.

Ранее сообщалось, что Google+ произошла утечка данных сотни тысяч пользователей. Программный сбой Google+ давал внешним разработчикам возможность доступа к конфиденциальным данным пользовательских профилей с 2015 года по март 2018 года.

Напомним, соцсеть Google+ решили закрыть. В компании заявили, что основными причинами закрытия стала низкая популярность и обнаружена ошибка уязвимости, которая могла привести к масштабной утечке личных данных пользователей.