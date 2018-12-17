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Google побудує у США новий кампус за понад 1 млрд доларів

Новини » Суспільство    17.12.2018 - 21:31
Google побудує у США новий кампус за понад 1 млрд доларів
Фото: логотип Google+ (twitter.com/Aparna10__)

Площа кампусу становитиме майже 160 тисяч квадратних метрів

Компанія Google побудує у Нью-Йорку офіс, який їй обійдеться у 1 млрд доларів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на блог фіндиректора компанії Рут Порат.

Порат відзначила, що площа кампусу становитиме майже 160 тисяч квадратних метрів. У Google планують в'їхати в новий кампус у 2020 році, коли буде завершено будівництво Google Hudson Square.

Нагадаємо, компанія Google прийняла рішення прискорити закриття своєї соціальної мережі на чотири місяці раніше, ніж як планувалось у вересні 2018. Причиною прискорення закриття стала нова помилка у системі конфіденційності, що надала доступ до приватних даних імен, статі, пошти та віку у 52,5 млн користувачів.

Раніше повідомлялось, що Google+ стався витік даних сотні тисяч користувачів. Програмний збій Google+ давав зовнішнім розробникам можливість доступу до конфіденційних даних користувальницьких профілів з 2015 року по березень 2018 року.

Нагадаємо, соцмережу Google+ вирішили закрити. У компанії заявили, що основними причинами закриття стала низька популярність і виявлена помилка уразливості, яка могла призвести до масштабного витоку особистих даних користувачів.

 

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