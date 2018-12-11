Google прискорить закриття своєї соцмережі через нову помилку у приватності

Фото: логотип Google+ (twitter.com/Aparna10__)

Нова помилка відкрила доступ до приватних даних 52,5 млн акаунтів

Компанія Google прийняла рішення прискорити закриття своєї соціальної мережі на чотири місяці раніше, ніж як планувалось у вересні 2018. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Причиною прискорення закриття стала нова помилка у системі конфіденційності, що надала доступ до приватних даних імен, статі, пошти та віку у 52,5 млн користувачів.

Також повідомляється, що в даний час немає жодних свідчень про те, чи встиг хтось скористатись цим доступом.

Раніше повідомлялось, що Google+ стався витік даних сотні тисяч користувачів. Програмний збій Google+ давав зовнішнім розробникам можливість доступу до конфіденційних даних користувальницьких профілів з 2015 року по березень 2018 року.

Нагадаємо, соцмережу Google+ вирішили закрити. У компанії заявили, що основними причинами закриття стала низька популярність і виявлена помилка уразливості, яка могла призвести до масштабного витоку особистих даних користувачів.