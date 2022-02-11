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Google отримала позов до суду на 2,4 млрд доллара

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П'ятниця 11 лютого 2022 10:17
Google отримала позов до суду на 2,4 млрд доллара Фото: Google отримала позов до суду на 2,4 млрд доллара (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

Сервіс порівняння цін PriceRunner подав позов до суду проти Google. Компанію звинувачують у порушенні антимонопольного законодавства та маніпуляції результатами пошукових запитів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії PriceRunner.

Згідно з заявою PriceRunner, його позов на 2,4 млрд доларів, заснований на ухвалі Європейського суду загальної юрисдикції, який у листопаді 2017 року ухвалив рішення Єврокомісії щодо оштрафування Google на 2,8 млрд доларів через те, що компанія просуває себе у сфері онлайн-продажів.

PriceRunner звинувачує Google через недоотриманий прибуток у Британії з 2008 року, а також зі Швеції та Данії з 2013 року.

"Завдяки фінансово сильним власникам, зовнішньому фінансуванню та провідним експертам Європи в нашій команді, ми з нетерпінням чекаємо можливості отримати компенсацію за наші втрати та зробити свій внесок у припинення незаконної діяльності Google. І європейські споживачі, і цифрові корпорації несуть більшу пряму шкоду від панування цих технологічних гігантів, ніж багато хто міг би подумати", - заявив головний виконавчий директор PriceRunner Мікаель Ліндал.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що смартфон Pixel 3 та його старша модель 3 XL отримали останнє оновлення.

Тим часом Google подорожчала, після того як її материнська компанія заявила про дроблення акцій у співвідношенні 20 до 1.

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