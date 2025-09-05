Google отримав штраф від ЄС майже на 3 млрд євро: Трамп погрожує відповіддю

Штраф для Google

Єврокомісія оштрафувала Google за зловживання домінуючим становищем на ринку рекламних технологій.

За даними розслідування, компанія з 2014 року надавала перевагу власним сервісам, як-от рекламний сервер "DFP" та інструменти "Google Ads" і "DV360", ущемляючи інтереси конкурентів, рекламодавців та онлайн-видавців. Ці практики, як встановили в Брюсселі, порушують статтю 102 Договору про функціонування ЄС.

"Сьогоднішнє рішення показує, що Google зловживав своїм домінуючим становищем у сфері рекламних технологій, завдаючи шкоди видавцям, рекламодавцям і споживачам. Така практика є незаконною згідно з антимонопольними правилами ЄС", - розповіла виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Тереса Рібера заявила.

Вона наголосила, що цифрові ринки мають будуватися на довірі та справедливості, забезпечуючи рівні умови конкуренції та право вибору для громадян.

Єврокомісія зобов'язала Google припинити надання переваг власним сервісам і усунути конфлікт інтересів в усьому ланцюжку поставок adtech. На формування плану для виконання цих вимог компанії надано 60 днів.

Реакція Трампа

Трамп заявив, що Євросоюз у такий спосіб фактично забрав гроші, які могли б піти на інвестиції та робочі місця у США.

"Дуже несправедливо, і американські платники податків цього не потерплять! Як я вже говорив раніше, моя адміністрація не дозволить таким дискримінаційним діям тривати", - додав він.

Президент нагадав, що Apple мала заплатити штраф у 17 мільярдів доларів, який "узагалі не мав бути призначений". Американський лідер закликав ЄС повернути компанії гроші.

"Ми не можемо дозволити, щоб подібне відбувалося з блискучою і безпрецедентною американською винахідливістю, і якщо це все ж таки трапиться, я буду змушений почати процедуру за Розділом 301 (запровадити мита або санкції проти ЄС - ред.), щоб анулювати несправедливі санкції, накладені на ці американські компанії - платників податків", - додав він.