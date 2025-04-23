Apple та Meta отримали штраф на сотні мільйонів від ЄС: у чому причина

Компанії Apple та Meta отримали від Європейського Союзу штраф у розмірі 500 і 200 мільйонів євро відповідно за порушення нових антимонопольних правил Digital Markets Act.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Як зазначає видання, нові штрафи менші за попередні. Це може свідчити про обережність через погрози тарифами від президента США Дональда Трампа, який критикує технічну регуляцію ЄС як торговельний бар’єр.

Зазначається, що Apple "покарали" за обмеження розробників App Store у перенаправленні користувачів на зовнішні платформи, а Meta - за модель підписки без реклами на Facebook та Instagram.

Як заявила голова антимонопольного органу ЄС Тереза Рібера, компаніям необхідно дотримуватись законів. Тепер вони мають 60 днів на виконання вимог, інакше їм загрожують нові штрафи.

Своєю чергою Apple звинуватила ЄС у дискримінації та планує оскаржити штраф. А у Meta заявили про упередженість на користь китайських і європейських компаній.

Чому накладено штрафи

Нагадаємо, ЄС ухвалив Закон про цифрові ринки (DMA), який зобов’язує шість великих IT-компаній - Alphabet (Google), Apple, Amazon, Meta, ByteDance (TikTok) і Microsoft - дотримуватися нових правил. Цей закон стосується пошукових систем, соцмереж і додатків, які використовують інші компанії. Його мета - створити чесні умови для конкуренції і дати більше вибору користувачам.

Останніми роками Євросоюз оштрафував великі техкомпанії на мільярди євро: Alphabet - на понад 8 млрд доларів, Apple - зобов’язали повернути 13 млрд євро Ірландії через несплачені податки. Також Amazon довелося змінити правила на своєму сайті, а Apple - політику щодо оплати через смартфон. Окремо триває розслідування проти Microsoft через сервіс Teams.