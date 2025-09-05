Google получил штраф от ЕС почти на 3 млрд евро: Трамп угрожает ответом

Штраф для Google

Еврокомиссия оштрафовала Google за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламных технологий.

По данным расследования, компания с 2014 года предоставляла преимущество собственным сервисам, таким как рекламный сервер "DFP" и инструменты "Google Ads" и "DV360", ущемляя интересы конкурентов, рекламодателей и онлайн-издателей. Эти практики, как установили в Брюсселе, нарушают статью 102 Договора о функционировании ЕС.

"Сегодняшнее решение показывает, что Google злоупотреблял своим доминирующим положением в сфере рекламных технологий, нанося ущерб издателям, рекламодателям и потребителям. Такая практика является незаконной согласно антимонопольным правилам ЕС", - рассказала исполнительный вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера заявила.

Она подчеркнула, что цифровые рынки должны строиться на доверии и справедливости, обеспечивая равные условия конкуренции и право выбора для граждан.

Еврокомиссия обязала Google прекратить предоставление преимуществ собственным сервисам и устранить конфликт интересов во всей цепочке поставок adtech. На формирование плана для выполнения этих требований компании предоставлено 60 дней.

Реакция Трампа

Трамп заявил, что Евросоюз таким образом фактически забрал деньги, которые могли бы пойти на инвестиции и рабочие места в США.

"Очень несправедливо, и американские налогоплательщики этого не потерпят! Как я уже говорил ранее, моя администрация не позволит таким дискриминационным действиям продолжаться", - добавил он.

Президент напомнил, что Apple должна была заплатить штраф в 17 миллиардов долларов, который "вообще не должен был быть назначен". Американский лидер призвал ЕС вернуть компании деньги.

"Мы не можем позволить, чтобы подобное происходило с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью, и если это все же случится, я буду вынужден начать процедуру по Разделу 301 (ввести пошлины или санкции против ЕС - ред.), чтобы аннулировать несправедливые санкции, наложенные на эти американские компании - налогоплательщиков", - добавил он.