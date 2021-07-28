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Google обяжет работников вакцинироваться перед возвращением к работе в офисе

Автор: Сергей Пышкин

Google планирует вакцинировать своих сотрудников, прежде чем позволить им вернуться к работе в офисе. Это первая компания-гигант, которая приняла соответствующее решение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на блог директора компании Сундара Пичаи.

Как отмечается в сообщении, Google планирует запустить соответствующую политику в США уже в ближайшем времени и распространит ее на другие регионы в течение следующих нескольких месяцев.

"Вы получите указания и детали того, как это на вас повлияет, от ваших непосредственных руководителей, мы также направим детали по исключениям для тех, кто не может пройти (вакцинацию -ред.) по медицинским или другим уважительным причинам", - сообщил Пичаи.

Также директор компании добавил, что работники по желанию смогут продолжить работу дистанционно до 18 октября, поскольку этого времени будет достаточно для Google, чтобы восстановить офисный рабочий режим.

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