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Google зобов'яже працівників вакцинуватися перед поверненням до роботи в офісі

Автор: Сергій Пишкін

Google планує вакцинувати своїх працівників, перед тим, як дозволить їм повернутися до роботи в офісі. Це перша компанія-гігант, яка прийняла відповідне рішення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на блог директора компанії Сундара Пічаї.

Як зазначається у повідомленні, Google планує запустити відповідну політику в США вже найближчим часом й поширить її на інші регіони протягом наступних декількох місяців.

"Ви отримаєте вказівки й деталі того, як це на вас вплине, від ваших безпосередніх керівників, ми також направимо деталі стосовно винятків для тих, хто не може пройти (вакцинацію -ред.) через медичні показання або інші поважні причини", - повідомив Пічаї.

Також директор компанії додав, що працівники за бажанням матимуть можливість продовжити роботу дистанційно до 18 жовтня, оскільки цього часу буде достатньо для Google, аби відновити офісний робочий режим.

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