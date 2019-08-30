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Apple назвала дату презентации новых iPhone

Новости » Телеком & IT    30.08.2019 - 13:07
Apple назвала дату презентации новых iPhone
Иллюстративное фото (flickr.com/Andy)

Новые iPhone представят 10 сентября

Американская компания Apple проведет презентацию новых iPhone 10 сентября. Об этом сообщает профильное издание Apple Insider, которое специализируется на новостях о продукции этой компании.

Сообщается, что Apple разослала журналистам приглашения на презентацию 10 сентября в театре Стива Джобса, расположенном на территории кампуса Apple Park в Купертино. Отметим, с 2012 года компания во второй декаде сентября проводит презентации новых моделей своего смартфона.

Напомним, ранее сообщалось, что в сети появились первые фотографии нового iPhone 11, которые демонстрируют внутреннюю часть смартфона. На фото изображен большой модуль камеры, а также процессор A13 Bionic. Кроме того, значительное место отводится крупной литий-ионной батарее, которая позволит iPhone иметь рекордную автономность.

До этого появилась информация, что Apple планирует выпустить три новые модели iPhone. Новые модели смартфонов Pro придут на смену iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. При этом отмечается, что новинки не будут поддерживать функцию 5G.

Появилось фото первого смартфона с 64-мегапиксельной камерой
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