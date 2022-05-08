Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы

Google начал удалять учетные записи депутатов Госдумы России, находящихся в санкционном списке. Также удаляет их каналы на YouTube.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российские издания "РИА Новости".
Нина Останина стала первым депутатом Госдумы, чей аккаунт Google был заблокирован.
"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами по ограничению экспорта и применению санкций и не может быть восстановлен", - указывается в оповещении Google.
Также пока невозможно попасть на YouTube политика. При попытке перейти появляется информация о блокировке канала.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что США ввели экономические санкции против 328 депутатов Государственной Думы России, поддержавших признание "ЛДНР".
Между тем Google с начала войны на территории Украины, предоставила нашей стране уже 55 миллионов долларов помощи. 10 миллионов долларов направят на борьбу с фейками.
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