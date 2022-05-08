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Google начал блокировать аккаунты депутатов Госдумы

Фото: Google начал блокировать аккаунты депутатов Дежрдумы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Google начал удалять учетные записи депутатов Госдумы России, находящихся в санкционном списке. Также удаляет их каналы на YouTube.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российские издания "РИА Новости".

Нина Останина стала первым депутатом Госдумы, чей аккаунт Google был заблокирован.

"Аккаунт Google отключен в соответствии с нашими правилами по ограничению экспорта и применению санкций и не может быть восстановлен", - указывается в оповещении Google.

Также пока невозможно попасть на YouTube политика. При попытке перейти появляется информация о блокировке канала.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что США ввели экономические санкции против 328 депутатов Государственной Думы России, поддержавших признание "ЛДНР".

Между тем Google с начала войны на территории Украины, предоставила нашей стране уже 55 миллионов долларов помощи. 10 миллионов долларов направят на борьбу с фейками.

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