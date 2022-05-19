Google массово переводит своих сотрудников из России, - WSJ

Технологический гигант Google вывез большую часть своих сотрудников из России в Дубаи. Также известно, что некоторые сотрудники предпочли остаться в России и уволиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

"Арест российскими властями банковского счета Google в России сделал невозможным функционирование нашего российского офиса, включая наем и оплату труда российских сотрудников, расчеты с поставщиками и продавцами, а также выполнение других финансовых обязательств", — заявили в компании. Ранее власти наложили на Google рекордные штрафы – свыше 7,2 млрд рублей за повторное неудаление запрещенного в России контента с видеохостинга YouTube. Несмотря на ряд судебных процессов, Google планирует сохранить в России доступ к своим сервисам – поиску, YouTube, картам и почте Gmail.