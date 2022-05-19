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Google масово переводить своїх співробітників з Росії, - WSJ

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Москва, Четвер 19 травня 2022 01:18
Google масово переводить своїх співробітників з Росії, - WSJ Логотип Google (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Технологічний гігант Google вивіз більшу частину своїх співробітників з Росії в Дубаї. Також відомо, що деякі співробітники вважали за краще залишитися в Росії і звільнитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wall Street Journal.

"Арешт російською владою банківського рахунку Google в Росії унеможливив функціонування нашого російського офісу, включаючи наймання і оплату праці російських співробітників, Розрахунки з постачальниками й продавцями, а також виконання інших фінансових зобов'язань", — заявили в компанії.

Раніше влада наклала на Google рекордні штрафи-понад 7,2 млрд рублів за повторне невидалення забороненого в Росії контенту з відеохостингу YouTube. Попри ряд судових процесів, Google планує зберегти в Росії доступ до своїх сервісів – пошуку, YouTube, карт і пошти Gmail.

Нагадаємо, що Google з початку війни на території України, надала нашій країні вже 55 мільйонів доларів допомоги. 10 мільйонів доларів спрямують на боротьбу з фейками.

Також раніше повідомлялося, що Google заблокував всі платежі з території Росії. Обмеження поширилося на банківські картки різних платіжних систем.

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Google Російська Федерація
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