ua en ru
Вт, 09 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Google готує зміну звичного пошуку: що буде замість нього

Вівторок 09 вересня 2025 15:45
UA EN RU
Google готує зміну звичного пошуку: що буде замість нього Google може замінити класичний пошук режимом AI Mode (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Google може відмовитися від звичної видачі пошукових результатів на користь режиму AI Mode. На це натякнув провідний менеджер із продукту Google Логан Кілпатрік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-видання TechRadar, що спеціалізується на технологіях.

AI Mode поєднує можливості штучного інтелекту Gemini з пошуком у реальному часі, видаючи прямі діалогові відповіді замість списку посилань. Цей режим уже доступний у вкладці Google Search, а нещодавно отримав і окрему сторінку - google.com/ai, що посилює ймовірність змін.

Що це означає для користувачів і сайтів

Перехід до AI Mode як стандартного варіанту може кардинально змінити те, як люди знаходять інформацію в інтернеті, а також вплинути на сайти, які залежать від трафіку з Google.

Багато видавців уже фіксують падіння відвідуваності через функцію AI Overviews, яка часто відповідає на запитання користувачів прямо в пошуку, без переходу на сторонні сайти. Якщо AI Mode стане "за замовчуванням", цей ефект може тільки посилитися.

Віце-президент Google Search Роббі Стейн спробував заспокоїти користувачів і видавців. В X він написав, що "не варто надавати цьому занадто великого значення" і що компанія "зосереджена на тому, щоб спростити доступ до AI Mode для тих, хто хоче його використовувати". Однак формулювання залишає простір для будь-яких змін у майбутньому.

Google останніми місяцями активно просуває свої AI-сервіси. Спочатку вони тестувалися в Google Labs, але тепер функції AI Overviews і AI Mode доступні в усьому світі.

Влітку Google повідомляла про десятки мільйонів щомісячних користувачів AI Mode. Усе це вказує на те, що компанія розглядає AI Mode як ключовий напрямок розвитку, а не побічний проект.

Що зміниться в пошуку

Якщо AI Mode стане основним форматом пошуку, користувачі можуть помітити зміни не відразу. На головному екрані буде відображатися згенерована відповідь, а посилання будуть зміщені в бічну панель.

Але в довгостроковій перспективі це серйозно змінить екосистему інтернету: сайти - від новинних видань і блогів до державних сервісів - залежать від видимості в пошуку, яка безпосередньо впливає на їхні доходи. Уже зараз дослідження показують, що AI Overviews знизив трафік на багато ресурсів.

Google залишається "вхідними дверима" в інтернет для мільярдів людей. Якщо компанія змінить цей "поріг", користувачам буде складно знайти альтернативу. Конкуруючі пошуковики існують, але саме "гуглити" стало синонімом пошуку в мережі.

Поки що класичний пошук залишається доступним, але не факт, що так буде завжди. AI Mode уже тут, і Google, схоже, має намір зробити його основним способом пошуку інформації в інтернеті.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Google Штучний інтелект
Новини
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Понад 20 загиблих. РФ скинула бомбу під час видачі пенсій на Донеччині, - Зеленський
Аналітика
Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Осінній наступ РФ: де вдарять росіяни і які загрози для України