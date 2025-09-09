ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Google готовит смену привычного поиска: что будет вместо него

Вторник 09 сентября 2025 15:45
UA EN RU
Google готовит смену привычного поиска: что будет вместо него Google может заменить классический поиск режимом AI Mode (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Google может отказаться от привычной выдачи поисковых результатов в пользу режима AI Mode. На это намекнул ведущий менеджер по продукту Google Логан Килпатрик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание TechRadar, специализирующееся на технологиях.

AI Mode объединяет возможности искусственного интеллекта Gemini с поиском в реальном времени, выдавая прямые диалоговые ответы вместо списка ссылок. Этот режим уже доступен во вкладке Google Search, а недавно получил и отдельную страницу - google.com/ai, что усиливает вероятность изменений.

Что это значит для пользователей и сайтов

Переход к AI Mode в качестве стандартного варианта может кардинально изменить то, как люди находят информацию в интернете, а также повлиять на сайты, которые зависят от трафика из Google.

Многие издатели уже фиксируют падение посещаемости из-за функции AI Overviews, которая часто отвечает на вопросы пользователей прямо в поиске, без перехода на сторонние сайты. Если AI Mode станет "по умолчанию", этот эффект может только усилиться.

Вице-президент Google Search Робби Стейн попытался успокоить пользователей и издателей. В X он написал, что "не стоит придавать этому слишком большого значения" и что компания "сосредоточена на том, чтобы упростить доступ к AI Mode для тех, кто хочет его использовать". Однако формулировка оставляет простор для любых изменений в будущем.

Google в последние месяцы активно продвигает свои AI-сервисы. Сначала они тестировались в Google Labs, но теперь функции AI Overviews и AI Mode доступны во всем мире.

Летом Google сообщала о десятках миллионов ежемесячных пользователей AI Mode. Все это указывает на то, что компания рассматривает AI Mode как ключевое направление развития, а не побочный проект.

Что изменится в поиске

Если AI Mode станет основным форматом поиска, пользователи могут заметить изменения не сразу. На главном экране будет отображаться сгенерированный ответ, а ссылки будут смещены в боковую панель.

Но в долгосрочной перспективе это серьезно изменит экосистему интернета: сайты - от новостных изданий и блогов до государственных сервисов - зависят от видимости в поиске, которая напрямую влияет на их доходы. Уже сейчас исследования показывают, что AI Overviews снизил трафик на многие ресурсы.

Google остается "входной дверью" в интернет для миллиардов людей. Если компания изменит этот "порог", пользователям будет сложно найти альтернативу. Конкурирующие поисковики существуют, но именно "гуглить" стало синонимом поиска в сети.

Пока классический поиск остается доступным, но не факт, что так будет всегда. AI Mode уже здесь, и Google, похоже, намерена сделать его основным способом поиска информации в интернете.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Google Искусственный интеллект
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины