Google готовит смену привычного поиска: что будет вместо него

Google может отказаться от привычной выдачи поисковых результатов в пользу режима AI Mode. На это намекнул ведущий менеджер по продукту Google Логан Килпатрик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на онлайн-издание TechRadar , специализирующееся на технологиях.

AI Mode объединяет возможности искусственного интеллекта Gemini с поиском в реальном времени, выдавая прямые диалоговые ответы вместо списка ссылок. Этот режим уже доступен во вкладке Google Search, а недавно получил и отдельную страницу - google.com/ai, что усиливает вероятность изменений.

Что это значит для пользователей и сайтов

Переход к AI Mode в качестве стандартного варианта может кардинально изменить то, как люди находят информацию в интернете, а также повлиять на сайты, которые зависят от трафика из Google.

Многие издатели уже фиксируют падение посещаемости из-за функции AI Overviews, которая часто отвечает на вопросы пользователей прямо в поиске, без перехода на сторонние сайты. Если AI Mode станет "по умолчанию", этот эффект может только усилиться.

Вице-президент Google Search Робби Стейн попытался успокоить пользователей и издателей. В X он написал, что "не стоит придавать этому слишком большого значения" и что компания "сосредоточена на том, чтобы упростить доступ к AI Mode для тех, кто хочет его использовать". Однако формулировка оставляет простор для любых изменений в будущем.

Google в последние месяцы активно продвигает свои AI-сервисы. Сначала они тестировались в Google Labs, но теперь функции AI Overviews и AI Mode доступны во всем мире.

Летом Google сообщала о десятках миллионов ежемесячных пользователей AI Mode. Все это указывает на то, что компания рассматривает AI Mode как ключевое направление развития, а не побочный проект.

Что изменится в поиске

Если AI Mode станет основным форматом поиска, пользователи могут заметить изменения не сразу. На главном экране будет отображаться сгенерированный ответ, а ссылки будут смещены в боковую панель.

Но в долгосрочной перспективе это серьезно изменит экосистему интернета: сайты - от новостных изданий и блогов до государственных сервисов - зависят от видимости в поиске, которая напрямую влияет на их доходы. Уже сейчас исследования показывают, что AI Overviews снизил трафик на многие ресурсы.

Google остается "входной дверью" в интернет для миллиардов людей. Если компания изменит этот "порог", пользователям будет сложно найти альтернативу. Конкурирующие поисковики существуют, но именно "гуглить" стало синонимом поиска в сети.

Пока классический поиск остается доступным, но не факт, что так будет всегда. AI Mode уже здесь, и Google, похоже, намерена сделать его основным способом поиска информации в интернете.