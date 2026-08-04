Первые Googlebook появились на рендерах: что показала масштабная утечка

В сети появились первые изображения ноутбуков Googlebook - нового класса устройств, который должен заменить Chromebook. Первые модели Lenovo и других партнеров Google ожидаются уже осенью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Verge .

Обнародованные в сети изображения показывают сразу три гаджета от Lenovo: классический ноутбук в двух размерах, визуально похож на Chromebook Plus 14, а также трансформер 2-в-1 с подставкой и съемной клавиатурой в стиле IdeaPad Pro Gen 2.

Вероятно, платформа Googlebook будет охватывать не только классические лэптопы, но и планшетные ПК.

Дизайн и аппаратные особенности

Все представленные модели выполнены в лаконичном белом цвете и оснащены разными наборами портов USB-C и USB-A.

Главное визуальное отличие новых устройств - светодиодная полоса Glowbar на внешней панели корпуса и на блоке камер планшета.

Этот световой элемент станет фирменной чертой экосистемы; аналогичные решения ожидаются и в предстоящей серии смартфонов Google Pixel 11.

Lenovo готовит презентацию серии Googlebook (скриншот: Android Headlines)

Среди других новшеств выделяют изменения в клавиатуре:

Появление отдельной аппаратной клавиши с логотипом G в нижнем ряду для быстрого вызова Gemini;

Сохранение клавиши Quick Insert на месте Caps Lock для быстрого доступа к функциям II;

Брендирование Googlebook прямо на корпусе клавиатурного блока.

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Новый лэптоп получит глубокую интеграцию с Gemini (скриншот: Android Headlines)

Глубокая интеграция ИИ

Главным отличием новой платформы от ChromeOS является полный отказ от старой операционной системы в пользу новой ОС на базе Android с глубокой интеграцией Gemini.

Система будет поддерживать специальные смарт-функции управления. В частности, инструмент Magic Pointer позволит пользователям вызвать контекстные подсказки от ИИ с помощью быстрого встряхивания курсора мыши или голосовых команд.

Официальный релиз первой волны устройств Googlebook от партнёрских брендов ожидается уже осенью.