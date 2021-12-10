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Google планирует финансово вознаградить сотрудников со всего мира за дистанционную работу

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Пятница 10 декабря 2021 19:37
Google планирует финансово вознаградить сотрудников со всего мира за дистанционную работу Фото: Google финансово вознаградить сотрудников со всего мира за дистанционную работу (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Работники Google получат денежное вознаграждение из-за дистанционной работы. Премия составит 1,6 тысячи долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам представителя компании, Google в этом месяце предоставит своим сотрудникам и стажерам единовременную денежную премию в размере 1,6 тысячи долларов.

Таким образом компания заботится о своих работниках, которые продолжают работать дистанционно. В то же время пока неизвестно сколько Google придется выделить средств в целом, чтобы вознаградить всех.

Еще в марте текущего года компания заявила о снижении благосостояния сотрудников за последний год и объявило о денежном бонусе каждому из них в размере 500 долларов.

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