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Google видасть премію всім співробітникам за "дистанційку"

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П'ятниця 10 грудня 2021 19:37
Google видасть премію всім співробітникам за "дистанційку" Фото: Google фінансово винагородити співробітників з усього світу за дистанційну роботу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Працівники Google отримають грошову винагороду через дистанційну роботу. Премія становитиме 1,6 тисячі доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами представника компанії, Google цього місяця надасть своїм співробітникам та стажистам одноразову грошову премію у розмірі 1,6 тисячі доларів.

Таким чином компанія піклується про своїх працівників, які продовжують працювати дистанційно. Водночас наразі невідомо скільки Google доведеться виділити коштів загалом, аби винагородити усіх.

Ще в березні поточного року компанія заявила про зниження добробуту співробітників за останній рік та оголосило про грошовий бонус кожному з них у розмірі 500 доларів.

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