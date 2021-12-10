Google видасть премію всім співробітникам за "дистанційку"
Фото: Google фінансово винагородити співробітників з усього світу за дистанційну роботу (Getty Images)
Працівники Google отримають грошову винагороду через дистанційну роботу. Премія становитиме 1,6 тисячі доларів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами представника компанії, Google цього місяця надасть своїм співробітникам та стажистам одноразову грошову премію у розмірі 1,6 тисячі доларів.
Таким чином компанія піклується про своїх працівників, які продовжують працювати дистанційно. Водночас наразі невідомо скільки Google доведеться виділити коштів загалом, аби винагородити усіх.
Ще в березні поточного року компанія заявила про зниження добробуту співробітників за останній рік та оголосило про грошовий бонус кожному з них у розмірі 500 доларів.