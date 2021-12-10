Google видасть премію всім співробітникам за "дистанційку"

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами представника компанії, Google цього місяця надасть своїм співробітникам та стажистам одноразову грошову премію у розмірі 1,6 тисячі доларів.

Таким чином компанія піклується про своїх працівників, які продовжують працювати дистанційно. Водночас наразі невідомо скільки Google доведеться виділити коштів загалом, аби винагородити усіх.

Ще в березні поточного року компанія заявила про зниження добробуту співробітників за останній рік та оголосило про грошовий бонус кожному з них у розмірі 500 доларів.