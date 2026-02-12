Google дозволив видаляти особисті дані із пошуку: як захистити свою приватність

Компанія Google розширила функціонал інструменту "Результати про вас" (Results about you), додавши можливість видаляти з результатів пошуку конфіденційну інформацію, таку як номери паспортів та посвідчень водія. Оновлення приурочене до Дня безпечного інтернету та спрямоване на боротьбу з витоком персональних даних.

Як працює інструмент "Результати про вас"

Раніше сервіс дозволяв прибирати з видачі лише номер телефону, електронну та домашню адреси. Відтепер користувачі можуть додати до списку моніторингу свої державні ідентифікаційні номери.

Щоб скористатися оновленням, потрібно у додатку Google натиснути на фото профілю та обрати пункт "Результати про вас". Після підтвердження даних система автоматично скануватиме інтернет і надсилатиме сповіщення, якщо ваша конфіденційна інформація опиниться у відкритому доступі.

У Google наголошують, що видалення інформації з пошуку не прибирає її з самого вебсайту, проте значно ускладнює її пошук для зловмисників.

Захист від інтимного контенту без згоди

Окрему увагу приділили видаленню інтимних фото, що з’явилися в мережі без дозволу (так звана "порнопомста"). Процес став значно простішим:

потрібно натиснути на три крапки біля зображення у пошуку;

обрати "видалити результат" та вказати причину - "це інтимне зображення зі мною".

Компанія дозволила подавати запити на кілька фото одночасно через одну форму, замість того, щоб повідомляти про кожен знімок окремо.

Також користувачі можуть увімкнути спеціальні фільтри, які проактивно блокуватимуть появу подібного контенту в схожих пошукових запитах у майбутньому. Наразі оновлення стартує у США, проте згодом стане доступним в інших регіонах.