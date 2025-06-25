ua en ru
Ср, 25 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На Android та iPhone знайшли шпигунське ПЗ, яке краде особисті дані: як захиститися

Середа 25 червня 2025 19:15
UA EN RU
На Android та iPhone знайшли шпигунське ПЗ, яке краде особисті дані: як захиститися Шкідливе ПЗ SparkKitty може викрадати фото і скріншоти з ваших смартфонів (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Якщо ви зберігаєте в галереї смартфона скріншоти з паролями або криптоданими - видаліть їх. Дослідники виявили шпигунську кампанію, поширювану через шкідливі додатки з App Store, Google Play і сторонніх джерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Lifehacker.

SparkKitty отримує доступ до фото і краде важливі дані

SparkKitty вражає пристрої на iOS і Android, запитуючи дозвіл на доступ до фото. При його отриманні воно починає відстежувати і вивантажувати нові зображення.

На Android програма додатково використовує дозвіл на доступ до сховища і може збирати метадані та ідентифікатори пристрою.

Особливу небезпеку становлять скріншоти з текстом - SparkKitty, імовірно, використовує технології оптичного розпізнавання символів (OCR) від Google ML Kit, щоб знаходити і зчитувати важливу інформацію: паролі, seed-фрази від криптовалютних гаманців та інше.

Як поширюється SparkKitty

Троян поширюється через шкідливі додатки, які раніше були розміщені (і вже видалені) в App Store і Google Play. Крім того, SparkKitty виявлено в клонах TikTok і фейкових додатках - від криптовалютних гаманців до казино, які присутні на неофіційних платформах.

Експерти вважають, що SparkKitty - це нова версія раніше виявленого вірусу SparkCat, який сканував зображення і шукав ключові слова, пов'язані з криптогаманцями. Цього разу, SparkKitty діє більш агресивно і викрадає будь-які зображення, отримуючи доступ до всієї галереї.

Що робити користувачам

Не зберігайте скріншоти з паролями та seed-фразами в галереї. Також використовуйте надійні менеджери паролів і зберігайте важливі дані офлайн.

Будьте обережні під час встановлення застосунків, навіть з офіційних магазинів. Перевіряйте розробника, вивчайте відгуки і звертайте увагу на кількість завантажень. Якщо застосунок вимагає доступ до фото, а його функціонал ніяк із цим не пов'язаний - це тривожний сигнал.

Не надавайте дозволи "на автоматі" - особливо на доступ до сховища і камери. Перевіряйте кожен запит і не соромтеся відхиляти його.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Кібератака Смартфони
Новини
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Зеленський і Трамп зустрілися на саміті НАТО: всі подробиці
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України