Google дозволила обирати улюблені ЗМІ: що зміниться у Discover

Що відомо про нову кнопку для сайтів?

Техногігант офіційно надав онлайн-ресурсам можливість інтегрувати інтерактивну кнопку Preferred Sources безпосередньо на власні сайти.

Натискаючи її, читач автоматично позначає ресурс як пріоритетний. Після цього матеріали обраного медіа частіше з'являтимуться у видачі Google Search, блоках Top Stories, AI Overviews та режимі AI Mode.

Таке рішення стало продовженням травневого запуску функції обраних джерел всередині екосистеми Google. За даними компанії, користувачі вже обрали понад 345 000 унікальних джерел інформації.

Початкові дослідження Google показують, що ймовірність переходу читача на сайт із категорії "обраних" зростає у 2 рази.

За допомогою цього інструменту компанія намагається компенсувати падіння реферального трафіку, від якого ЗМІ потерпають через стрімкий розвиток генеративного ШІ-пошуку.

Читачі самі обиратимуть улюблені ЗМІ (фото: Google)

Налаштування Discover та інші оновлення

Окрім кнопки для сайтів, Google анонсував гнучке налаштування стрічки Discover у мобільному додатку.

Користувачі зможуть коригувати рекомендації за допомогою чат-бота Gemini, натиснувши на меню з трьома крапками біля будь-якої новини.

Інтерфейс підтримує текстові запити звичайною мовою, дозволяючи вказувати, які теми варто показувати частіше або ж рідше. Стрічка змінюватиметься в режимі реального часу.

Також користувачі Android отримають змогу кастомізувати щоденні аудіопідбірки новин у додатку Google News, обираючи конкретні теми та отримуючи прямі посилання на повні тексти матеріалів.

Розгортання нових функцій для користувачів та розробників уже розпочалося і стане глобально доступним найближчим часом.