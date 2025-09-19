Google додала Gemini прямо в Chrome: що зміниться в браузері

Нові можливості Gemini в Chrome

У правому верхньому кутку Chrome з'явиться невеликий значок Gemini, під час натискання на який можна буде вибрати опцію "дізнатися більше про сторінку" або "вивчити тему". За замовчуванням інтерфейс Ask Gemini відповідатиме на запитання, пов'язані з поточною відкритою вкладкою.

ШІ в Chrome зможе працювати одразу з кількома вкладками - наприклад, порівнювати інформацію з різних сайтів або створювати її коротке резюме. Gemini також інтегрується з додатками Google, включно з Calendar, YouTube і Maps. Це дасть змогу знаходити потрібний момент у відео, призначати зустрічі або планувати поїздки, не залишаючи веб-сторінки.

Пізніше цього місяця в адресному рядку Chrome з'явиться новий режим AI Mode, який дасть змогу задавати довгі та складні пошукові запити.

Як Gemini може працювати з відкритими вкладками (gif: Google)

Gemini також зможе запам'ятовувати відвідані сайти, що спростить повторний пошук потрібних ресурсів. Крім того, Google розширює захист Safe Browsing, щоб блокувати сайти з фальшивими попередженнями про віруси або підробленими "розіграшами", які використовуються для фішингу.

Найближчими місяцями Gemini в Chrome отримає розширені "агентні" можливості: він зможе виконувати за користувача рутинні завдання - наприклад, замовити продукти або записати до перукаря. Користувач вказує завдання, а ШІ самостійно виконає його на веб-сторінках.

Google також планує додати Gemini в додаток Chrome для iOS - реліз відбудеться найближчим часом.