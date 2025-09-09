ua en ru
Google впровадила в Gemini довгоочікувану функцію, про яку просили користувачі

Вівторок 09 вересня 2025 13:37
Google впровадила в Gemini довгоочікувану функцію, про яку просили користувачі Gemini від Google навчився працювати з аудіо на всіх пристроях (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Компанія Google представила відразу три великих оновлення для своїх продуктів на базі Gemini. Тепер додаток Gemini підтримує завантаження аудіофайлів, пошук Google отримав п'ять нових мов, а сервіс NotebookLM навчився формувати звіти у вигляді блогів, навчальних посібників, тестів та інших форматів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на американський веб-сайт про комп'ютерну техніку The Verge.

Підтримка аудіо в Gemini

Як повідомив у соцмережі X віце-президент Google Labs і Gemini Джош Вудвард, додавання підтримки аудіо стало "запитом номер 1" серед користувачів застосунку.

Безкоштовні акаунти Gemini обмежені 10 хвилинами аудіо і п'ятьма запитами на день, а підписники AI Pro і AI Ultra можуть завантажувати файли тривалістю до трьох годин. Додаток підтримує до 10 файлів у різних форматах, включно з архівами ZIP.

П'ять нових мов у Google Search

Google також розширила можливості режиму AI Mode у пошуку: тепер він доступний п'ятьма новими мовами - хінді, індонезійською, японською, корейською та бразильською португальською.

Це стало можливим завдяки інтеграції Gemini 2.5 з Google Search. У компанії зазначають, що тепер користувачі зможуть "ставити складніші запитання рідною мовою і глибше досліджувати веб-пошук".

NotebookLM: нові формати звітів

Крім того, сервіс NotebookLM отримав нові стилі звітів більш ніж 80 мовами. Користувачі можуть створювати навчальні посібники, стислі довідки, блоги, а також флеш-картки та вікторини на основі завантажених документів і мультимедіа.

Формат звіту можна налаштовувати - змінювати структуру, тон і стиль. За даними компанії, функція стане доступна всім користувачам до кінця тижня.

Масштабні оновлення Google

Google активно нарощує функціональність Gemini. У серпні сервіс почав автоматично запам'ятовувати деталі та вподобання з минулих діалогів, а користувачі безкоштовної версії отримали доступ до генератора відео в Workspace.

У вересні Google Photos оновився до версії Veo 3 і додав можливість створювати чотирисекундні відео з особистих фотографій.

