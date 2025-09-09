Google впровадила в Gemini довгоочікувану функцію, про яку просили користувачі
Компанія Google представила відразу три великих оновлення для своїх продуктів на базі Gemini. Тепер додаток Gemini підтримує завантаження аудіофайлів, пошук Google отримав п'ять нових мов, а сервіс NotebookLM навчився формувати звіти у вигляді блогів, навчальних посібників, тестів та інших форматів.
Підтримка аудіо в Gemini
Як повідомив у соцмережі X віце-президент Google Labs і Gemini Джош Вудвард, додавання підтримки аудіо стало "запитом номер 1" серед користувачів застосунку.
Безкоштовні акаунти Gemini обмежені 10 хвилинами аудіо і п'ятьма запитами на день, а підписники AI Pro і AI Ultra можуть завантажувати файли тривалістю до трьох годин. Додаток підтримує до 10 файлів у різних форматах, включно з архівами ZIP.
П'ять нових мов у Google Search
Google також розширила можливості режиму AI Mode у пошуку: тепер він доступний п'ятьма новими мовами - хінді, індонезійською, японською, корейською та бразильською португальською.
Це стало можливим завдяки інтеграції Gemini 2.5 з Google Search. У компанії зазначають, що тепер користувачі зможуть "ставити складніші запитання рідною мовою і глибше досліджувати веб-пошук".
NotebookLM: нові формати звітів
Крім того, сервіс NotebookLM отримав нові стилі звітів більш ніж 80 мовами. Користувачі можуть створювати навчальні посібники, стислі довідки, блоги, а також флеш-картки та вікторини на основі завантажених документів і мультимедіа.
Формат звіту можна налаштовувати - змінювати структуру, тон і стиль. За даними компанії, функція стане доступна всім користувачам до кінця тижня.
Масштабні оновлення Google
Google активно нарощує функціональність Gemini. У серпні сервіс почав автоматично запам'ятовувати деталі та вподобання з минулих діалогів, а користувачі безкоштовної версії отримали доступ до генератора відео в Workspace.
У вересні Google Photos оновився до версії Veo 3 і додав можливість створювати чотирисекундні відео з особистих фотографій.
