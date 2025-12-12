ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Tech

Google додала Gemini в Chrome прямо на iPhone: що тепер уміє браузер

П'ятниця 12 грудня 2025 13:43
UA EN RU
Google додала Gemini в Chrome прямо на iPhone: що тепер уміє браузер Chrome для iOS оновили з підтримкою Gemini (фото: Getty Images)
Автор: Павло Колеснік

Google почала ширше поширення вбудованої інтеграції Gemini в браузері Chrome для iPhone і iPad. Після оновлення значок зліва від адресного рядка змінюється: замість камери Google Lens тепер відображається іконка сторінки з фірмовою "іскрою" Gemini.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Google.

Gemini тепер вбудований у Chrome для iPhone зі швидкими командами та підказками

При натисканні відкривається меню "Інструменти сторінки" з двома варіантами: "Екран пошуку" (Lens) і "Запитати Gemini". Вибір другого запускає вікно з короткою анімацією в чотирьох фірмових кольорах. До запиту автоматично прикріплюється URL поточної сторінки (його можна відключити, натиснувши "х").

Браузер пропонує швидкі команди:

  • Summarize page - короткий зміст і ключові тези сторінки
  • Create FAQ about this topic - генерація списку запитань і відповідей за темою на основі поточної сторінки та схожих джерел.

Серед прикладів запитів також:

  • пояснити складну тему простими словами
  • допомогти перевірити знання з предмета
  • адаптувати рецепт під дієту
  • порівняти дані або дати персональні рекомендації.
Chrome для iOS оновили з підтримкою Gemini (9to5Google)

Відповідь Gemini відображається в накладеному вікні, а сама сторінка залишається видимою на тлі. У правому верхньому кутку можна почати новий чат, а додаткове меню оформлено в стилі Liquid Glass. Візуально версія для iOS практично повторює інтерфейс Gemini в Chrome для Android. Вибору моделі немає.

Наразі Gemini в Chrome на iPhone і iPad доступний тільки в США і лише за умови ввімкненої англійської мови браузера. Авторизація в Chrome обов'язкова, а в режимі інкогніто функція недоступна.

Google підкреслює, що функція поки доступна не всім - її поширюють поступово. Однак все більше користувачів отримують доступ після оновлення до Chrome 143 для iOS.

Серед інших змін в оновленні:

  • можливість оплачувати покупки за допомогою біометрії замість CVC-коду
  • поради щодо використання Chrome на сторінці нової вкладки
  • поліпшення стабільності та продуктивності.

Раніше ми розповідали про те, як ШІ Gemini в Chrome допомагає захищати користувачів від онлайн-загроз, включно з фішингом і шкідливими посиланнями.

Також ми писали про нову модель ШІ Gemini 3, її можливості, а також про те, як вона змінює роботу з додатками Google.

А ще у нас є матеріал про те, як "розумна" навігація Gemini в Google Maps спрощує маршрути, допомагає уникати заторів і пропонує персоналізовані рекомендації для користувачів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Google iPhone Штучний інтелект Додаток
Новини
В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі
В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень