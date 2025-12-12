Google додала Gemini в Chrome прямо на iPhone: що тепер уміє браузер

Google почала ширше поширення вбудованої інтеграції Gemini в браузері Chrome для iPhone і iPad. Після оновлення значок зліва від адресного рядка змінюється: замість камери Google Lens тепер відображається іконка сторінки з фірмовою "іскрою" Gemini.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Google .

Gemini тепер вбудований у Chrome для iPhone зі швидкими командами та підказками

При натисканні відкривається меню "Інструменти сторінки" з двома варіантами: "Екран пошуку" (Lens) і "Запитати Gemini". Вибір другого запускає вікно з короткою анімацією в чотирьох фірмових кольорах. До запиту автоматично прикріплюється URL поточної сторінки (його можна відключити, натиснувши "х").

Браузер пропонує швидкі команди:

Summarize page - короткий зміст і ключові тези сторінки

Create FAQ about this topic - генерація списку запитань і відповідей за темою на основі поточної сторінки та схожих джерел.

Серед прикладів запитів також:

пояснити складну тему простими словами

допомогти перевірити знання з предмета

адаптувати рецепт під дієту

порівняти дані або дати персональні рекомендації.

Chrome для iOS оновили з підтримкою Gemini (9to5Google)

Відповідь Gemini відображається в накладеному вікні, а сама сторінка залишається видимою на тлі. У правому верхньому кутку можна почати новий чат, а додаткове меню оформлено в стилі Liquid Glass. Візуально версія для iOS практично повторює інтерфейс Gemini в Chrome для Android. Вибору моделі немає.

Наразі Gemini в Chrome на iPhone і iPad доступний тільки в США і лише за умови ввімкненої англійської мови браузера. Авторизація в Chrome обов'язкова, а в режимі інкогніто функція недоступна.

Google підкреслює, що функція поки доступна не всім - її поширюють поступово. Однак все більше користувачів отримують доступ після оновлення до Chrome 143 для iOS.

Серед інших змін в оновленні: