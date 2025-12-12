Google додала Gemini в Chrome прямо на iPhone: що тепер уміє браузер
Google почала ширше поширення вбудованої інтеграції Gemini в браузері Chrome для iPhone і iPad. Після оновлення значок зліва від адресного рядка змінюється: замість камери Google Lens тепер відображається іконка сторінки з фірмовою "іскрою" Gemini.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільний ресурс 9to5Google.
Gemini тепер вбудований у Chrome для iPhone зі швидкими командами та підказками
При натисканні відкривається меню "Інструменти сторінки" з двома варіантами: "Екран пошуку" (Lens) і "Запитати Gemini". Вибір другого запускає вікно з короткою анімацією в чотирьох фірмових кольорах. До запиту автоматично прикріплюється URL поточної сторінки (його можна відключити, натиснувши "х").
Браузер пропонує швидкі команди:
- Summarize page - короткий зміст і ключові тези сторінки
- Create FAQ about this topic - генерація списку запитань і відповідей за темою на основі поточної сторінки та схожих джерел.
Серед прикладів запитів також:
- пояснити складну тему простими словами
- допомогти перевірити знання з предмета
- адаптувати рецепт під дієту
- порівняти дані або дати персональні рекомендації.
Відповідь Gemini відображається в накладеному вікні, а сама сторінка залишається видимою на тлі. У правому верхньому кутку можна почати новий чат, а додаткове меню оформлено в стилі Liquid Glass. Візуально версія для iOS практично повторює інтерфейс Gemini в Chrome для Android. Вибору моделі немає.
Наразі Gemini в Chrome на iPhone і iPad доступний тільки в США і лише за умови ввімкненої англійської мови браузера. Авторизація в Chrome обов'язкова, а в режимі інкогніто функція недоступна.
Google підкреслює, що функція поки доступна не всім - її поширюють поступово. Однак все більше користувачів отримують доступ після оновлення до Chrome 143 для iOS.
Серед інших змін в оновленні:
- можливість оплачувати покупки за допомогою біометрії замість CVC-коду
- поради щодо використання Chrome на сторінці нової вкладки
- поліпшення стабільності та продуктивності.
