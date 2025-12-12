Google добавила Gemini в Chrome прямо на iPhone: что теперь умеет браузер
Google начала более широкое распространение встроенной интеграции Gemini в браузере Chrome для iPhone и iPad. После обновления значок слева от адресной строки меняется: вместо камеры Google Lens теперь отображается иконка страницы с фирменной "искрой" Gemini.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google.
Gemini теперь встроен в Chrome для iPhone с быстрыми командами и подсказками
При нажатии открывается меню "Инструменты страницы" с двумя вариантами: "Экран поиска" (Lens) и "Спросить Gemini". Выбор второго запускает окно с короткой анимацией в четырех фирменных цветах. К запросу автоматически прикрепляется URL текущей страницы (его можно отключить, нажав "х").
Браузер предлагает быстрые команды:
- Summarize page - краткое содержание и ключевые тезисы страницы
- Create FAQ about this topic - генерация списка вопросов и ответов по теме на основе текущей страницы и похожих источников.
Среди примеров запросов также:
- объяснить сложную тему простыми словами
- помочь проверить знания по предмету
- адаптировать рецепт под диету
- сравнить данные или дать персональные рекомендации.
Ответ Gemini отображается в наложенном окне, а сама страница остается видимой на фоне. В правом верхнем углу можно начать новый чат, а дополнительное меню оформлено в стиле Liquid Glass. Визуально версия для iOS практически повторяет интерфейс Gemini в Chrome для Android. Выбора модели нет.
На данный момент Gemini в Chrome на iPhone и iPad доступен только в США и лишь при включенном английском языке браузера. Авторизация в Chrome обязательна, а в режиме инкогнито функция недоступна.
Google подчеркивает, что функция пока доступна не всем - ее распространяют постепенно. Однако все больше пользователей получают доступ после обновления до Chrome 143 для iOS.
В числе других изменений в обновлении:
- возможность оплачивать покупки с помощью биометрии вместо CVC-кода
- советы по использованию Chrome на странице новой вкладки
- улучшение стабильности и производительности.
