Google добавила Gemini в Chrome прямо на iPhone: что теперь умеет браузер

Google начала более широкое распространение встроенной интеграции Gemini в браузере Chrome для iPhone и iPad. После обновления значок слева от адресной строки меняется: вместо камеры Google Lens теперь отображается иконка страницы с фирменной "искрой" Gemini.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс 9to5Google .

Gemini теперь встроен в Chrome для iPhone с быстрыми командами и подсказками

При нажатии открывается меню "Инструменты страницы" с двумя вариантами: "Экран поиска" (Lens) и "Спросить Gemini". Выбор второго запускает окно с короткой анимацией в четырех фирменных цветах. К запросу автоматически прикрепляется URL текущей страницы (его можно отключить, нажав "х").

Браузер предлагает быстрые команды:

Summarize page - краткое содержание и ключевые тезисы страницы

Create FAQ about this topic - генерация списка вопросов и ответов по теме на основе текущей страницы и похожих источников.

Среди примеров запросов также:

объяснить сложную тему простыми словами

помочь проверить знания по предмету

адаптировать рецепт под диету

сравнить данные или дать персональные рекомендации.

Chrome для iOS обновили с поддержкой Gemini (9to5Google)

Ответ Gemini отображается в наложенном окне, а сама страница остается видимой на фоне. В правом верхнем углу можно начать новый чат, а дополнительное меню оформлено в стиле Liquid Glass. Визуально версия для iOS практически повторяет интерфейс Gemini в Chrome для Android. Выбора модели нет.

На данный момент Gemini в Chrome на iPhone и iPad доступен только в США и лишь при включенном английском языке браузера. Авторизация в Chrome обязательна, а в режиме инкогнито функция недоступна.

Google подчеркивает, что функция пока доступна не всем - ее распространяют постепенно. Однако все больше пользователей получают доступ после обновления до Chrome 143 для iOS.

В числе других изменений в обновлении: