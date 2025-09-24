Google Docs готує масштабне оновлення інтерфейсу: що чекає на користувачів

Нові фільтри для пошуку документів

У версії 1.25.381.00.90 додатка Google Docs розробники виявили три великих нововведення. Перше - це нові фільтри під час пошуку файлів:

Тип: дає змогу фільтрувати документи за типом файлу - таблиця, текстовий документ або презентація

Люди: фільтр за власниками файлів

Змінено: фільтрує документи за датою останньої зміни (наприклад, за останні 7 днів, 30 днів, цей рік, минулий рік або обраний період).

Ці фільтри зроблять пошук потрібного файлу швидшим і зручнішим, особливо якщо у користувача багато документів.

Який вигляд матиме пошук документів після оновлення Google Docs (фото: Android Authority)

Material 3 Expressive для плаваючої кнопки

Ще одне нововведення - оновлення дизайну плаваючої кнопки (FAB) з використанням Material 3 Expressive. Плюс-іконка стала більш помітною, а дві дії тепер розташовані у формі "капсул" замість закруглених прямокутників. Іконки для цих дій теж перемістилися всередину плиток, що робить інтерфейс акуратнішим і сучаснішим.

Оновлення дизайну з використанням Material 3 Expressive (фото: Android Authority)

Перенесення панелі форматування в нижню частину екрана

Остання велика зміна стосується панелі форматування. Зараз вона розташована поруч із кнопкою додавання документа у верхній частині екрана. У майбутньому Google планує перенести її в нижню панель інструментів - так працювати однією рукою стане простіше.

Нижня панель стане горизонтально прокручуваною, надаючи швидкий доступ до окремих функцій, які раніше були доступні тільки в панелі форматування. При цьому в альбомній орієнтації телефону або на планшеті/складаному пристрої всі опції буде видно відразу.

Варто зазначити, що ці функції було виявлено в процесі аналізу APK-файлу - це означає, що вони перебувають у розробці і можуть змінитися, а частина з них може не дійти до публічного релізу.

Зміни панелі форматування (фото: Android Authority)