Google Docs готує масштабне оновлення інтерфейсу: що чекає на користувачів

Google Docs і так працює стабільно, але завжди є простір для поліпшень. Щоб зробити роботу з сервісом ще зручнішою, Google готує одразу кілька змін інтерфейсу, які з'являться в майбутніх оновленнях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.
У версії 1.25.381.00.90 додатка Google Docs розробники виявили три великих нововведення. Перше - це нові фільтри під час пошуку файлів:
Ці фільтри зроблять пошук потрібного файлу швидшим і зручнішим, особливо якщо у користувача багато документів.
Ще одне нововведення - оновлення дизайну плаваючої кнопки (FAB) з використанням Material 3 Expressive. Плюс-іконка стала більш помітною, а дві дії тепер розташовані у формі "капсул" замість закруглених прямокутників. Іконки для цих дій теж перемістилися всередину плиток, що робить інтерфейс акуратнішим і сучаснішим.
Остання велика зміна стосується панелі форматування. Зараз вона розташована поруч із кнопкою додавання документа у верхній частині екрана. У майбутньому Google планує перенести її в нижню панель інструментів - так працювати однією рукою стане простіше.
Нижня панель стане горизонтально прокручуваною, надаючи швидкий доступ до окремих функцій, які раніше були доступні тільки в панелі форматування. При цьому в альбомній орієнтації телефону або на планшеті/складаному пристрої всі опції буде видно відразу.
Варто зазначити, що ці функції було виявлено в процесі аналізу APK-файлу - це означає, що вони перебувають у розробці і можуть змінитися, а частина з них може не дійти до публічного релізу.
