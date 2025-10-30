Google Chrome вводить нові попередження під час відвідування сайтів: що потрібно знати

Що відомо

Наразі Chrome вже показує повідомлення "Ваше з'єднання не захищене" у випадках, коли HTTPS-з'єднання налаштоване неправильно. Однак нова зміна розширить систему попереджень і на ті ресурси, які зовсім не використовують HTTPS.

Google вперше запропонувала попередження для HTTP-сторінок ще в 2021 році, але тоді вони працювали тільки за умови ручної активації в налаштуваннях. HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) використовує шифрування і захищає дані користувача від перехоплення, коли він, наприклад, вводить особисту інформацію на сайті.

За даними Google, частка HTTPS-з'єднань зараз становить близько 95-99%. "Такий рівень поширення дає нам змогу розглядати більш жорсткі заходи проти небезпечних HTTP-ресурсів, що залишилися", - зазначає компанія.

Попередження про небезпечний сайт (фото: The Verge)

Компанія зазначає, що "найбільш значущим фактором небезпеки HTTP" є приватні веб-сайти, додаючи, що їм, як і раніше, складно отримати сертифікацію HTTPS. Хоча ризики під час переходу на приватні HTTP-сайти нижчі, ніж на публічні, можливість для зловмисників перехопити дані все ж залишається.

Перед тим як зробити HTTPS стандартом за замовчуванням, Google планує запровадити нові попередження для користувачів, у яких увімкнено функцію Enhanced Safe Browsing (розширений захист) - зміни почнуть діяти з квітня 2026 року.

Водночас користувачі зможуть вимкнути сповіщення, відключивши опцію "Завжди використовувати захищені з'єднання" в налаштуваннях Chrome.