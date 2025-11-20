UA

Google Chrome отримав функцію, яка давно є у конкурентів: про що мова

Google додала популярну функцію від конкурентів (фото: Pexels)
Автор: Павло Колеснік

Google почала тестувати вертикальні вкладки в експериментальній версії Chrome Canary для ПК. Користувачі давно просили цю функцію, адже вона вже є у Vivaldi, Edge, Firefox і Brave.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на профільне видання Android Authority.

Як працює новий режим відображення вкладок

Як повідомляє Windows Report, в останній збірці Chrome Canary вертикальні вкладки можна активувати вручну. Для цього достатньо клацнути правою кнопкою миші по звичній горизонтальній панелі і вибрати пункт "Показувати вкладки збоку".

Після ввімкнення функції вкладки відображаються у вигляді вертикального списку в бічній панелі. Нагорі розміщені пошук по вкладках і перемикач для згортання панелі, а внизу - групи вкладок і кнопка додавання нової. Щоб повернутися до класичного вигляду, потрібно знову відкрити контекстне меню і вибрати "Показувати вкладки зверху".

Вертикальні вкладки в Google Chrome (фото: Android Authority)

За даними видання, вертикальні вкладки поки що перебувають на ранній стадії розробки: деякі елементи виглядають менш доопрацьованими, ніж у браузерах-конкурентах. Однак базова структура вже працює, і Google, ймовірно, продовжить покращувати цю функцію в майбутніх збірках Chrome.

Раніше ми писали про те, як Google відстежує користувачів у Chrome і які способи захисту своїх даних ви можете використовувати.

А ще ми писали, що Google спростила доступ до ШІ в Chrome на iOS і Android.

Крім того, у нас є матеріал про новий браузер Samsung для Windows, який може стати конкурентом Chrome.

