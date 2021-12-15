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Google будет увольнять невакцинированных работников, - CNBC

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Среда 15 декабря 2021 15:33
Google будет увольнять невакцинированных работников, - CNBC Фото: Google будет увольнять невакцинированных работников (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Google пригрозил своим работникам увольнением в случае отказа вакцинироваться. С 18 января всех непривитых сотрудников будут отправлять в отпуск.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Согласно документу, с которым ознакомился CNBC, все работники компании обязаны до 3 декабря продемонстрировать свой статус вакцинации, или подать заявление, которое будет подтверждать медицинские противопоказания к прививке.

Уже с 18 января, работники, отказавшиеся делать прививки будут отправлены в оплачиваемый административный отпуск на месяц. После этого их отправят в неоплачиваемый личный отпуск сроком до шести месяцев с последующим увольнением.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Google выдаст премию всем сотрудникам за "дистанционку" в размере 1,6 тысячи долларов.

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