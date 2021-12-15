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Google звільнятиме невакцинованих працівників, - CNBC

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Середа 15 грудня 2021 15:33
Google звільнятиме невакцинованих працівників, - CNBC Фото: Google звільнятиме невакцинованих працівників (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Google пригрозив своїм працівникам звільненням у разі відмови вакцинуватися. З 18 січня всіх нещеплених співробітників відправлятимуть у відпустку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.

Згідно з документом, з яким ознайомився CNBC, всі працівники компанії зобов'язані до 3 грудня продемонструвати свій статус вакцинації, або подати заяву, яка буде підтверджувати медичні протипоказання до щеплення.

Вже з 18 січня, працівники, які відмовилися робити щеплення будуть відправлені в оплачувану адміністративну відпустку на місяць. Після цього їх відправлять в неоплачувану особисту відпустку строком до шести місяців з подальшим звільненням.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Google видасть премію всім співробітникам за "дистанційку" у розмірі 1,6 тисячі доларів.

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