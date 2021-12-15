Google звільнятиме невакцинованих працівників, - CNBC
Google пригрозив своїм працівникам звільненням у разі відмови вакцинуватися. З 18 січня всіх нещеплених співробітників відправлятимуть у відпустку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNBC.
Згідно з документом, з яким ознайомився CNBC, всі працівники компанії зобов'язані до 3 грудня продемонструвати свій статус вакцинації, або подати заяву, яка буде підтверджувати медичні протипоказання до щеплення.
Вже з 18 січня, працівники, які відмовилися робити щеплення будуть відправлені в оплачувану адміністративну відпустку на місяць. Після цього їх відправлять в неоплачувану особисту відпустку строком до шести місяців з подальшим звільненням.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Google видасть премію всім співробітникам за "дистанційку" у розмірі 1,6 тисячі доларів.