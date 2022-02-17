Google анонсировала операционную систему для устаревших ПК

Операционную систему можно будет устанавливать на устройства частных лиц, школ или же предприятий для "легких современных вычислений с облачным управлением". Она уже доступна для тестировщиков, а установить ее можно с загрузочной флешки.

Компания обещает безопасность, быструю загрузку устройств, автоматические обновления в фоновом режиме и управление из облака.

"Установите Chrome OS Flex на свои ПК и Mac, чтобы они были безопасными, быстро загружались, не тормозили со временем, автоматически обновлялись в фоновом режиме и могли управляться из облака", - пишет пресс-служба Google.

Chrome OS Flex можно установить за пару минут. Компания заявляет, что их операционная система будет стабильно работать на протяжении многих лет.

Более того, компания планирует создать для ОП функционал подобный Chrome OS, поскольку они оба созданы на одной кодовой базе.