Google посвятила Дню святого Валентина трогательный дудл
Компания Google посвятила свой новый дудл Дню святого Валентина. Пользователи имеют возможность решить достаточно легкую головоломку с трогательным исходом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google.
О чём новый дудл?
В этот раз главная задача состоит в том, чтобы помочь двум хомячкам встретиться. У пользователей есть четыре рычага, которые управляют трубами. Чтобы "победить", необходимо собраться слово "Google", после чего хомяки получат беспрепятственный путь друг к другу. Буква "О" изображена в форме сердца.
Фото: Google посвятила Дню святого Валентина трогательный дудл (Google)
Стоить отметить, что впервые дудл появился еще в 1998 году. Тогда компания посвятила его фестивалю Burning Man. Сегодня же над созданием мини-игр работают художники Google.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Google обвинили в нарушении антимонопольного законодательства и манипуляции результатами поисковых запросов. На компанию подали в суд на 2,4 млрд доллара.