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Google посвятила Дню святого Валентина трогательный дудл

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Понедельник 14 февраля 2022 15:36
Google посвятила Дню святого Валентина трогательный дудл Фото: Google посвятила Дню святого Валентина трогательный дудл (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Компания Google посвятила свой новый дудл Дню святого Валентина. Пользователи имеют возможность решить достаточно легкую головоломку с трогательным исходом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Google.

О чём новый дудл?

В этот раз главная задача состоит в том, чтобы помочь двум хомячкам встретиться. У пользователей есть четыре рычага, которые управляют трубами. Чтобы "победить", необходимо собраться слово "Google", после чего хомяки получат беспрепятственный путь друг к другу. Буква "О" изображена в форме сердца.

Фото: Google посвятила Дню святого Валентина трогательный дудл (Google)

Стоить отметить, что впервые дудл появился еще в 1998 году. Тогда компания посвятила его фестивалю Burning Man. Сегодня же над созданием мини-игр работают художники Google.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Google обвинили в нарушении антимонопольного законодательства и манипуляции результатами поисковых запросов. На компанию подали в суд на 2,4 млрд доллара.

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