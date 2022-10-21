У гонці за посаду прем'єр-міністра Британії окреслилися два лідери

Після того, як Ліз Трасс пішла у відставку після шести тижнів перебування на посаді, ті, хто хоче її замінити, намагалися знайти 100 голосів від консервативних депутатів, необхідних для участі в конкурсі. Переможця буде оголошено або в понеділок, або в п'ятницю наступного тижня.

"Я думаю, що він має перевірений послужний список, щоб змінити ситуацію. Він може знову змінити ситуацію. І я впевнений, що мої колеги чують це повідомлення голосно і ясно", - сказав депутат-консерватор Пол Брістоу про Джонсона в ефірі радіо LBC. За словами, "Борис Джонсон може перемогти на наступних загальних виборах.

Джонсон може зіткнутися з труднощами в отриманні 100 голосів після того, як його трирічне перебування на посаді було затьмарене скандалами та звинуваченнями у неправомірних діях.

Один із його колишніх радників, який більше не розмовляє з Джонсоном і попросив не називати його імені, сказав, що він навряд чи досягне мети, відштовхнувши від себе десятки консерваторів за час свого перебування на посаді.

Конкурс почався в четвер, через кілька годин після того, як Трасс заявила на Даунінг-стріт, що йде у відставку.

Сунак, колишній аналітик Goldman Sachs, який став міністром фінансів якраз у той момент, коли до Європи прийшла пандемія COVID-19, і цього літа посів друге місце після Трас у попередньому змаганні за лідерство, є фаворитом букмекерів, за ним слідує Джонсон.

На третьому місці Пенні Мордаунт, колишній міністр оборони, популярна серед членів партії. Ніхто офіційно не висунув свою кандидатуру.