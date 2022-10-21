В гонке за пост премьер-министра Великобритании обозначились два лидера

После того как Лиз Трасс ушла в отставку после шести недель пребыванию на посту, те, кто хочет ее заменить ее, пытались найти 100 голосов от консервативных депутатов, необходимых для участия в конкурсе. Победитель будет объявлен либо в понедельник, либо в пятницу на следующей неделе.

"Я думаю, что у него есть проверенный послужной список, чтобы изменить ситуацию. Он может снова изменить ситуацию. И я уверен, что мои коллеги слышат это сообщение громко и ясно", - сказал депутат-консерватор Пол Бристоу о Джонсоне в эфире радио LBC. По го словам, "Борис Джонсон может победить на следующих всеобщих выборах.

Джонсон может столкнуться с трудностями в получении 100 голосов после того, как его трехлетнее пребывание в должности было омрачено скандалами и обвинениями в неправомерных действиях.

Один из его бывших советников, который больше не разговаривает с Джонсоном и попросил не называть его имени, сказал, что он вряд ли достигнет цели, оттолкнув от себя десятки консерваторов за время своего пребывания в должности.

Конкурс начался в четверг, через несколько часов после того, как Трасс заявила на Даунинг-стрит, что уходит в отставку.

Сунак, бывший аналитик Goldman Sachs, который стал министром финансов как раз в тот момент, когда в Европу пришла пандемия COVID-19, и этим летом занял второе место после Трасс в предыдущем соревновании за лидерство, является фаворитом букмекеров, за ним следует Джонсон.

На третьем месте Пенни Мордаунт, бывшая министр обороны, популярная среди членов партии. Никто официально не выдвинул свою кандидатуру.