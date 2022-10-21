В гонке за пост премьер-министра Великобритании обозначились два лидера

Борис Джонсон и его бывший министр финансов Риши Сунак лидируют среди потенциальных претендентов на место премьер-министра Великобритании. Кандидаты собирают поддержку, чтобы стать лидером Консервативной партии в ускоренном конкурсе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
После того как Лиз Трасс ушла в отставку после шести недель пребыванию на посту, те, кто хочет ее заменить ее, пытались найти 100 голосов от консервативных депутатов, необходимых для участия в конкурсе. Победитель будет объявлен либо в понедельник, либо в пятницу на следующей неделе.
"Я думаю, что у него есть проверенный послужной список, чтобы изменить ситуацию. Он может снова изменить ситуацию. И я уверен, что мои коллеги слышат это сообщение громко и ясно", - сказал депутат-консерватор Пол Бристоу о Джонсоне в эфире радио LBC. По го словам, "Борис Джонсон может победить на следующих всеобщих выборах.
Джонсон может столкнуться с трудностями в получении 100 голосов после того, как его трехлетнее пребывание в должности было омрачено скандалами и обвинениями в неправомерных действиях.
Один из его бывших советников, который больше не разговаривает с Джонсоном и попросил не называть его имени, сказал, что он вряд ли достигнет цели, оттолкнув от себя десятки консерваторов за время своего пребывания в должности.
Конкурс начался в четверг, через несколько часов после того, как Трасс заявила на Даунинг-стрит, что уходит в отставку.
Сунак, бывший аналитик Goldman Sachs, который стал министром финансов как раз в тот момент, когда в Европу пришла пандемия COVID-19, и этим летом занял второе место после Трасс в предыдущем соревновании за лидерство, является фаворитом букмекеров, за ним следует Джонсон.
На третьем месте Пенни Мордаунт, бывшая министр обороны, популярная среди членов партии. Никто официально не выдвинул свою кандидатуру.
Напомним, 20 октября Лиз Трасс, выступая на Даунинг-стрит, объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании. Позже руководство правящей Консервативной партии решило, по какой процедуре будут выбирать нового главу правительства.